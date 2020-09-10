The Insider: Навальный полностью пришёл в себя и вспомнил события перед отравлением

Политик Алексей Навальный полностью пришёл в себя и вспомнил все события перед отравлением вплоть до того, как потерял сознание в туалете самолёта, со ссылкой на источники сообщает The Insider.

По информации Der Spiegel, в немецкой клинике Charite, где находится Навальный, усилили охрану — The Insider отмечает, что там объявили «красный уровень» угрозы после того, как выяснилось, что у политика восстановилась память. К Навальному начали пускать посетителей — до этого в его палату пускали только врачей и супругу.

The Insider пишет, что, по мнению врачей, физически Навальному удастся восстановиться на 90%, а психически он уже полностью пришёл в себя.

Ранее, 8 сентября, в Charite сообщили, что Навального вывели из медикаментозной комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, его состояние улучшилось, он начал реагировать на речь.

Напомним, политику стало плохо на борту самолёта по пути из Томска в Москву 20 августа. Его экстренно госпитализировали в Омске и спустя почти двое суток перевезли в Германию, где врачи заявили, что Навальный был отравлен.

Накануне немецкая газета Die Zeit писала, что для отравления использовали новый тип вещества «Новичок», который нанесли на чашку или добавили в чай. По данным газеты, организаторы отравления рассчитывали, что Навальный умрёт на борту самолёта. То, что он выжил, связывают с решением пилота совершить экстренную посадку и с действиями врачей в аэропорту, которые оперативно вкололи политику антидот.