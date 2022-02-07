Инклюзивный театр Екатеринбурга представит в Нижнем Тагиле спектакль об убийстве царской семьи

В драматическом театре Нижнего Тагила 8 февраля в 18:00 состоится спектакль «Я убил царя» (16+) инклюзивного театра ORA и независимого театра «Шарманка». Постановка создана по пьесе уральского драматурга Олега Богаева, которая основана на реальных записях следователя, расследовавшего убийство царской семьи. Режиссёр спектакля Лариса Абашева превратила пост-документальную пьесу в ток-шоу, герои которого расскажут свою версию страшных событий.

«Некоторые меня обвинят, мол, все сейчас возводят Романовых в лик святых, а теперь и наш театр в ноги им падает, кланяется, но пьеса-то совсем не об этом. Уже в самом названии “Я убил царя” заложено, что вся страна совершенно равнодушно отнеслась к этому событию. У нас царь не красавчик, не икона, а слабый измученный человек. Мы живём в очень циничном и равнодушном мире, и чем дальше – тем более аутичным он становится. Поэтому я ставлю про равнодушие и про то, что дети никогда ни в чём не виноваты. И сейчас, после событий в Казани – это становится ещё более актуальным», — говорит режиссёр Лариса Абашева.

По словам автора пьесы Олега Богаева, форма спектакля, которую создала режиссёр, очень современна. Каждый зритель обязательно испытает яркие эмоции, уверен писатель.