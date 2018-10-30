Инициаторы референдума о пенсионной реформе обратились в Верховный суд из-за бездействия ЦИК

Представители региональных групп пенсионного референдума Илья Свиридов и Мария Прусакова подали иск в Верховный суд о бездействии Центризбиркома, отказавшегося рассматривать их ходатайство о регистрации инициативной группы референдума о повышении пенсионного возраста, пишут «Ведомости».

В иске говорится, что ЦИК нарушил права и законные интересы значительного круга лиц, поддержавших проведение референдума. По мнению заявителей, комиссия должна была уведомить представителей остальных инициативных подгрупп о собрании общей инициативной группы, но не сделала этого. Инициаторы референдума просят признать бездействие ЦИК незаконным и восстановить их право на участие в референдуме.

Секретарь ЦИК Майя Гришина сказала «Ведомостям», что ЦИК не бездействовал, а исполнял все предписанные законом процедуры. В августе ЦИК одобрил пять формулировок для референдума о повышении пенсионного возраста. По закону инициативные группы должны создать подгруппы не менее чем в 42 регионах и собрать подписи в поддержку референдума.

Издание отмечает, что к октябрю ни одна из формулировок не набрала необходимого количества подгрупп. 8 октября муниципальный депутат от «Справедливой России» Илья Свиридов сообщил о подаче документов для регистрации федеральной группы для проведения референдума. 17 октября ЦИК отказал в регистрации объединённой инициативной группы по проведению референдума. В комиссии заявили, что не получили в установленный срок ходатайства о регистрации. Кроме того, Центризбирком прекратил процедуры по реализации всех существующих инициатив проведения референдума о пенсионной реформе.

Напомним, закон о повышении пенсионного возраста Владимир Путин подписал 3 октября. Закон предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин, до 65 лет — для мужчин. Поэтапное повышение будет проводиться в период с 2019 года по 2023 год.