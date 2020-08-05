«Инфляция превышала ставки по депозитам»: зампред ВТБ предупредил о вероятности повторения ситуации 90-х с вкладами

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, а ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений, со ссылкой на заместителя президента — председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова пишет РБК.

«При том, что прогноз инфляции — 4%, ключевая [ставка] — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре с небольшим, мы, конечно, рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учётом инфляции вернётся к ситуации 1995–1996 годов, когда никто всерьёз депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам», — сказал Печатников.

По его мнению, если такая ситуация сохранится, «люди будут искать альтернативу депозитным формам сбережений». Печатников также дал прогноз, что доходность по накопительным счетам будет сокращаться так же, как и доходность по срочным депозитам.