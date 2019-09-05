Индия предоставит России миллиардный кредит на развитие Дальнего Востока

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВФЭ), проходящего в эти дни во Владивостоке, заявил, что Россия и Индия заключат беспрецедентное соглашение: Индия предоставит России целевую кредитную линию на 1 млрд долларов для развития Дальнего Востока, пишет «Российская газета».

«Для того чтобы продолжать и помогать развиваться Дальнему Востоку, Индия предоставит кредитную линию в размере 1 млрд долларов. Это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию другой стране», — подчеркнул Моди.

Премьер Индии также сообщил о готовности деловых кругов этой страны вложить до 5 млрд долларов в развитие региона. На Дальнем Востоке удалось заключить около 50 соглашений в различных сферах — энергетике, здравоохранении, образовании, подготовке кадров, горнодобывающей и деревообрабатывающей отрасли, перечислил Моди.

На каких условиях будет предоставлен кредит, пока не уточняется. Ранее, в 2016 и 2017 годах, России сама предоставила Индии экспортный кредит на суммы в размере 3,4 млрд и 4,2 млрд долларов соответственно. Он предназначался для строительства АЭС «Куданкулам». Известно, что последний кредит был выдан с условием возврата в течение 10 лет.

Ранее на заседании президиума Госсовета по нацпрограмме развития Дальнего Востока президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает регион балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний. Как следует из стенограммы мероприятия, опубликованной на сайте Кремля, так глава государства отреагировал на реплику губернатора Якутии Айсена Николаева, который задал вопрос, нужен ли стране Дальний Восток.