Импортозамещённая Coca-Cola подешевела на 7 рублей, а сыр «Российский» подорожал на 121 рубль. Как в Нижнем Тагиле за 2 года изменились цены на новогодний набор продуктов

В декабре 2023 года редакция агентства новостей «Между строк» снова провела мониторинг цен на продукты в торговых сетях Нижнего Тагила. Мы сравнили товары, которые большинство россиян покупают на новогодний стол. Два года назад для тагильчан новогодний праздничный набор стоил примерно 3159 рублей.

В последнюю неделю уходящего 2023 года наши журналисты решили повторить эксперимент, проведённый в 2021 году, и сравнить нынешние цены на продукты с ценами двухлетней давности. А также узнать, какая торговая сеть Нижнего Тагила самая дорогая и где выгоднее всего закупаться перед праздниками.

В 2021 году в эксперименте участвовали популярные супермаркеты города: «Магнит», «Мегамарт», «Монетка», «Кировский», «Перекрёсток», «Лента», «Пятёрочка» и магазин «Со смаком». Сейчас мы решили заменить два из них на новый сетевой магазин «Чижик» и всем хорошо знакомый «Центральный гастрономъ».

Для исследования мы взяли точно такой же набор, как и два года назад. В него вошли 14 видов продуктов: шампиньоны свежие (1 кг), ананасы (1 кг), мандарины (1 кг), огурцы (1 кг), курица охлаждённая (1 кг), сыр «Российский» (1 кг), майонез ЕЖК (900 мл), свинина охлаждённая (1 кг), шампанское (1 бутылка), сельдь слабосолёная (1 кг), кальмар замороженный (1 кг), икра лососевых (100 г), горошек «Бондюэль» (400 г); газированная вода Coca-Cola (2 л). Все весовые продукты выбраны при условии «самый дешёвый в наличии».

Напомним, что бренд Coca-Cola приостановил продажу напитка в России с марта 2022 года. Оригинальную газированную воду практически не продают в сетевых супермаркетах, но её до сих пор можно найти в небольших розничных магазинах и сервисах доставки. Поэтому редакция заменила оригинальный напиток на аналоги российского производства.

В анализе мы указали цены без учёта скидок по дисконтным картам. Во время проведения исследования некоторые товары участвовали в акциях. После подсчёта результатов выяснили, что средняя стоимость новогодней корзины в 2023 году составила 3551,53 рубля, то есть выросла на 12,42%.

Некоторые позиции подешевели в этом году. Газированный напиток Coca-Cola (2 л) отечественного производства стал доступнее на 7 рублей.

Но всё-таки санкции и ежегодная инфляция повлияли на ценообразование. Самым дорогим продуктом стал сыр «Российский» — 683 рубля против 562 рублей (на 21,5% дороже, чем в 2021 году). Вторым дорогим продуктом в нашей корзине оказался кальмар замороженный (1 кг), подорожавший на 244 рубля (577 вместо 333 рублей). Третье место занял ананас: 2 года назад он стоил 149 рублей, сейчас средняя цена фрукта составляет 239 рублей. Банка зелёного горошка в 2021-м стоила 112 рублей, в этом году — 122,87 рубля. Шампанское подорожало в среднем на 34 рубля и сейчас стоит 239 рублей.

Самые выгодные цены для покупки новогоднего набора продуктов предлагает торговая сеть «Магнит» — 3219,64 рубля за всю корзину. В 2021 году первое место в рейтинге занимал магазин «Со смаком» — 2864 рубля. Но в этом году магазин сократил ассортимент, а остальные товары стали прилично дороже. Даже без части продуктов (шампанское, курица охлаждённая, натуральная икра и газировка) сумма покупки составит 3041 рубль. Второе место занимает «Монетка», где набор продуктов обойдётся в 3557 рублей. Продукты в этой торговой сети подорожали на 22,28%. Но если вам нужен только горошек «Бондюэль» (400 г), в магазине он продаётся за лучшую цену — 89,99 рубля. Бронзу в тройке лидеров получает магазин «Пятёрочка» с новогодним набором продуктов за 3842,68 рубля.

Магазины «Чижик» и «Центральный гастрономъ» ранее не участвовали в мониторинге АН «Между строк», поэтому нельзя высчитать, насколько там подорожали продукты.

Самым дорогим местом закупок в этом году является сеть супермаркетов «Перекрёсток». За новогоднюю корзину продуктов тагильчанам придётся заплатить 5007,84 рубля. Дороже всего из списка здесь стоит кальмар замороженный (1 кг). Он продаётся только в упаковке по 500 г, и за две пачки нужно отдать 1079 рублей. Продукты в этом магазине подорожали за два года на 37,69%.

Вторым по стоимости магазином является гипермаркет «Лента», в котором наш список продуктов стоит 4880,5 рубля. В 2021 году эта торговая сеть была самой дорогой для покупок новогоднего набора.

Отметим, что почти все сетевые магазины предлагают владельцам дисконтных карт достаточно большие скидки. Поэтому при походе в магазины «Перекрёсток», «Лента» и «Пятёрочка» не забудьте взять с собой карту, и вы сразу почувствуете разницу.