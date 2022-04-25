Илья Варламов рассказал в своём блоге о «Тагилхлебе», которому прокуратура вынесла требование не повышать цены на продукцию

Известный блогер Илья Варламов в очередном выпуске передачи «Чё происходит» (18+) упомянул Нижний Тагил, где прокуратура потребовала от предприятия «Тагилхлеб» не повышать цену на продукцию. О том, что надзорное ведомство обратило внимание на тагильского производителя хлебобулочных изделий, написал в соцсетях замдиректора АО «Нижнетагильский хлебокомбинат» Анатолий Павлов.

«Я что-то пропустил. У нас есть законы про ценообразование. Кто их видел?» — написал Павлов.



Письмо из прокуратуры Дзержинского района / страница Анатолия Павлова в соцсетях



Варламов отметил, что подобные уведомления получили сразу несколько продуктовых компаний и магазинов.

«Как будет работать бизнес в таких условиях госрегулирования, никто не пояснил. И будет ли бизнес работать себе в убыток? Конечно же, нет. Никто не будет заниматься благотворительностью. Если такая тенденция продолжится, то мы увидим венесуэльский вариант, где, чтобы что-нибудь купить, нужно или идти на чёрный рынок и покупать втридорога, или стоять в очередях в государственные магазины, где будет вечный дефицит», — поделился мнением блогер.

В прокуратуре Дзержинского района Нижнего Тагила ситуацию не комментируют.