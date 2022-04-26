Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов 

Американский предприниматель Илон Маск купил компанию Twitter за 44 млрд долларов. О заключении сделки говорится в распространённом накануне пресс-релизе Twitter, сообщает ТАСС. После завершения сделки Twitter станет непубличной компанией.

«Twitter, Inc. сегодня объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию наличными в рамках сделки на сумму около 44 млрд долларов», — говорится в пресс-релизе.

Илон Маск планирует закрыть сделку до конца 2022 года. По словам главы совета директоров Twitter Брета Тейлора, сделка будет лучшим вариантом развития событий для акционеров компании.

Маск ранее объявил о намерении превратить Twitter из публичной компании в непубличную, после чего её акции можно будет продавать или обменивать только в частном или внебиржевом порядке.