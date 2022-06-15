IKEA уходит из России и продаёт свои заводы

Компания IKEA решила уйти с российского рынка и продать свои четыре завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Также IKEA сократит бизнес и штат сотрудников в стране.

Как сообщает «Коммерсантъ», в компании заявили, что розничный бизнес IKEA в России «остаётся на паузе». Это повлечёт за собой оптимизацию, а также уменьшение штата сотрудников. Сколько людей сократят, не уточняется. Импорт и экспорт товаров IKEA в России и Белоруссии пока возобновлять не планируется.

В IKEA добавили, что принятое решение трудное, но необходимое. Торговые центры МЕГА, принадлежащие IKEA, продолжат работать. Компания также сообщила, что запустит распродажу товаров для дома, оставшихся на её складах. Сроки старта продаж позднее опубликуют на официальном сайте.