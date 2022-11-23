«Их искреннее “спасибо за то, что снова нормально дышу” дороже любой машины». Владелица соляной пещеры «Круиз» в Нижнем Тагиле Светлана Налимова — о решении создать бизнес, приносящий пользу людям, пережитом локдауне и благодарности клиентов

Соляная пещера «Круиз» на улице Красноармейской, 79 в Нижнем Тагиле хорошо знакома жителям города. Особенно детям и взрослым, страдающим дыхательными заболеваниями. Предпринимательница Светлана Налимова открыла её в 2017 году. В рамках проекта «PRO бизнес», который АН «Между строк» реализует вместе со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, мы пообщались со Светланой и узнали о том, почему успешный арт-менеджер решила сменить сферу деятельности и организовать бизнес, помогающий людям.

Пещера — это помещение для оздоровительных процедур, полностью покрытое солью изнутри. Во время сеанса, который длится 40 минут, распыляется сухой солевой аэрозоль. Посетители вдыхают этот воздух, он проникает во все органы дыхательной системы — от пазух носа до лёгочных альвеол. Это помогает очистить дыхательную систему от слизи и мокроты, восстановить свободное дыхание и усилить местный иммунитет.

В 2009 году Светлана окончила факультет филологии и массовых коммуникаций Нижнетагильской социально-педагогической академии и получила диплом специалиста по связям с общественностью. После работала арт-менеджером в развлекательном центре «Россия», проводила кинопремьеры, выставки, конкурсы, музыкальные вечера, розыгрыши, лотереи, писала сценарии, готовила афиши и ежемесячные буклеты, придумывала различные акции.

«Я обожала свою работу и моего первого директора Ольгу Завьялову. Эта работа была по любви и по профессии, которую я недавно получила. Мне казалось, что жизнь по сравнению со студенческими годами наконец забурлила и закипела. Я фонтанировала идеями и была в восторге оттого, что могу их тут же воплощать. Бывало, что после рабочего дня ещё полночи рисовала дизайн какого-нибудь баннера или плаката», — рассказывает Светлана Налимова.

Через два года девушку отправили в Москву на обучение, чтобы назначить на должность управляющего в боулинге. После обучения она в течение года совмещала две должности, часто оставалась на работе допоздна и трудилась по выходным.

«В боулинге был ремонт, в котором я принимала активное участие. До сих пор не могу поверить, что мы провернули его всего за одну неделю. Мне удалось собрать дружный и мотивированный коллектив, с которым мы отучили клиентов от пьяных вечеринок и приучили их к культурному семейному досугу», — вспоминает Светлана.

Через два с половиной года в жизни Светланы произошло счастливое событие — она стала мамой. Во время отпуска по уходу за ребёнком она поняла, что хочет помогать людям. Будущая предпринимательница начала читать литературу, слушать лекции и смотреть телепередачи. Как-то раз на телеканале «Психология 21» Светлана увидела интервью с владельцем соляной пещеры из Москвы. Он рассказывал про свой предпринимательский опыт и про то, как нужна его соляная пещера астматикам и часто болеющим детям. Тогда она подумала, что тагильчанам, с нашим грязным воздухом и работой на промышленных предприятиях, она ещё нужнее.

«В декрете совершенно другой темп жизни и очень узкий круг общения. Волей-неволей погружаешься в себя и задаёшь себе вопросы: а зачем я живу, а куда я иду, а чего я хочу? На последний вопрос ответ нашёлся: хочу помогать людям. После просмотра интервью меня осенило, что бизнес — это не про то, чтобы заколачивать деньги. Бизнес может быть про помощь людям и про социальную ответственность, то есть про меня. Тогда я впервые задумалась о том, чтобы попробовать себя в этой области», — делится предпринимательница.

К первому шагу Светлану подтолкнули слова экономиста, с которым она познакомилась после декретного отпуска на одном бизнес-тренинге.

«Он посмотрел прямо в глаза и сказал: “Несколько дней в роли собственника бизнеса стоят нескольких лет работы в найме”. Тогда я поняла, что пора начинать своё дело», — рассказывает Светлана.

Она почувствовала, что, несмотря на интересную работу и руководящую должность, полной свободы для творчества и развития у неё не было, а чтобы такая возможность появилась, надо создавать свой бизнес. Но прежде, чем начать дело, Светлана прошла обучение по программе Нижнетагильского фонда поддержки предпринимательства в центре «Мой бизнес». Она благодарна фонду за полученные знания и советует всем, кто решил попробовать силы в предпринимательстве, пройти этот бесплатный курс.

Перед открытием своего предприятия Светлана побывала в подобных заведениях Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, чтобы познакомиться с лучшим опытом и воплотить его у себя. Помещение для соляной пещеры она искала долго. Не каждый арендодатель был готов к тому, чтобы стены его помещения покрыли солью, некоторые собственники даже приходили в ужас от такой перспективы. Но проблему удалось решить. Потом тагильчанка заключила договор со строительной фирмой из Санкт-Петербурга, специалист которой смонтировал галогенератор, подсветку и нанёс солевое покрытие. Для пещеры потребовалось 2,5 тонны соли. Её привезли в больших мешках на грузовике из Тыретского солерудника.

«Да, были трудности, но преодолимые. Из того, что не удалось предусмотреть, — потеря места под вывеску. Пока я думала над её дизайном, место заняли. Пришлось около года довольствоваться местом с торца здания», — рассказывает владелица.

В 2017 году состоялось открытие соляной пещеры «Круиз». В первый день работы хулиганы украли указатель и повредили штендер, который стоял на улице. Это было неприятно, но Светлана не из тех, кого могут выбить из колеи такие эпизоды. К тому же ей есть на кого опереться, она всегда может рассчитывать на помощь родственников и друзей. Предпринимательница ставит перед собой амбициозную цель — сделать тагильскую соляную пещеру лучшей в стране по уровню и качеству оказываемых услуг. Когда эта цель будет достигнута, Светлана намерена расширять бизнес.

«Сейчас у всех короткий горизонт планирования по понятным причинам. Точно буду совершенствовать процесс взаимодействия с клиентами. Хочу, чтобы им было удобно и легко. Мне давно советуют открыть ещё одну пещеру, но я не готова, я вижу изнутри много нерешённых проблем. Всему своё время», — делится бизнес-леди.

Она признаёт, что особенно тяжело было в период локдауна. В самом начале пандемии владелица была настроена оптимистично и даже написала в группе соляной пещеры «Круиз» во «ВКонтакте» ироническую заметку, что между покупкой центнера гречи и осушителя воздуха в пещеру осознанно делает выбор в пользу осушителя, потому что он нужен для поддержания правильного микроклимата внутри пещеры. Но позже стало понятно, что всё гораздо серьёзнее, чем она предполагала. За период простоя пришлось даже продать автомобиль Hyundai Solaris, купленный в кредит. Пока соляная пещера фактически не работала, Светлана вела в соцсетях рубрику «Группа поддержки» и делилась с клиентами советами о том, как пережить локдаун и восстановить здоровье.

«Когда мы вновь открылись, на федеральных каналах вышло несколько сюжетов о том, что соляная пещера помогает восстановить лёгкие. Я рассказала об этом на страницах местной газеты и поделилась сюжетом в соцсетях. Тогда на сеансы стали приходить переболевшие люди, которые после курсов благодарили и рассказывали о нас своим друзьям. Их искреннее “спасибо за то, что снова нормально дышу” стоит дороже любой машины», — делится Светлана.

Постепенно всё вернулось в обычное русло, теперь на сеансах снова много посетителей, особенно детей. Светлана уверена, что им нужна соляная пещера. Ради них она, несмотря ни на что, продолжает предпринимательский путь.