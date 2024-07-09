«Иди сюда, я тебя [изнасилую]». В Нижнем Тагиле после конфликта мужчины с соседским мальчишкой могут завести уголовное дело по педофильской статье

Накануне в редакцию АН «Между строк» обратилась местная жительница, проживающая в частном секторе в микрорайоне Рудник им. III Интернационала. По словам женщины, сосед неадекватно повёл себя по отношению к её 11-летнему сыну.

Она говорит, что между сыном и соседом были неприязненные отношения, мужчина нередко оскорблял ребёнка, дразнил, на что тот мог отвечать довольно грубо или показать неприличный жест. Но поведение соседа становилось всё агрессивнее и начало выходить за рамки допустимого.

«Я сначала не верила сыну, так как соседа знаю давно и раньше такого поведения с его стороны не было. Просто говорила ребёнку: “Не реагируй на него, можешь ему также ответить, как он на тебя ругается”. Но в выходные сама стала свидетелем конфликта и неадекватного поведения соседа», — делится женщина.

По словам тагильчанки, вечером 7 июля сосед распивал спиртное со своими друзьями в частном доме и вышел на улицу в тот момент, когда мальчик пошёл выносить мусор. Женщина в это время развешивала белье во дворе и услышала, как мужчина пригрозил её сыну изнасилованием, говорил он это достаточно громко и совершал при этом неприличные движения. Она выбежала на улицу, чтобы защитить ребёнка, произошёл конфликт. Женщина решила не оставлять безнаказанным такое поведение соседа и написала на него заявление в полицию.

Прибывшие на место полицейские опросили всех участников конфликта. Мужчина свою вину не признавал и утверждал, что подросток сам его подначивал, а он в свою очередь, просто не сдержался и грубо ответил.

В МУ МВД России «Нижнетагильское» журналисту АН «Между строк» подтвердили факт обращения матери несовершеннолетнего в полицию.

«По заявлению матери в отделе полиции 19 МУ МВД России “Нижнетагильское” организована проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося. 11-летнего мальчика опросят с участием специалистов-психологов. Только после тщательной проверки сотрудники полиции примут обоснованное решение», — сообщили в полиции.