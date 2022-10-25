«Идею стартапа записали в кафе на салфетке». Как свердловская компания «АЙ-ТОР» создала уникальный аппарат для упрощения расчётов в электроэнергетике и вышла на международный рынок 

Екатеринбургское инновационное предприятие «АЙ-ТОР» является разработчиком и производителем уникальной, не имеющей аналогов в мире линейки аппаратов i-TOR, предназначенных для коммерческого учёта электроэнергии на высоковольтных сетях 110, 35, 6–24 кВ. Директор и сооснователь компании Андрей Медведев рассказал АН «Между строк» о том, как из идеи, записанной в кафе на салфетке, создать компанию, предлагающую востребованный эксклюзивный продукт для электроэнергетики.

Идея разработки и создания оборудования высоковольтных аппаратов появилась достаточно давно, ещё в 2000-е годы. Как раз тогда закончилась активная стадия реорганизации РАО «ЕЭС России» и был запущен процесс формирования новых предприятий электросетевого бизнеса. Это означало, что ранее единая электросеть России стала делиться между разными владельцами.

«Я и мои коллеги имеем серьёзное инженерное прошлое, нам захотелось сделать что-то по-настоящему новое, передовое, может быть даже опережающее время. Для прорывных разработок в энергетике требуются достаточно серьёзные ресурсы и понимание того, как будет развиваться отрасль в ближайшем будущем, и, самое главное, уверенность в том, что наши труды будут востребованы не только здесь и сейчас, но в перспективе многих лет», — говорит директор и сооснователь ООО «АЙ-ТОР» Андрей Медведев.



Директор «АЙ-ТОР» Андрей Медведев



По его словам, в те годы была большая потребность в разработке новых технологий инструментального учёта электроэнергии. Имеющиеся в то время решения не позволяли делать эти взаиморасчёты достоверными и чёткими, приходилось использовать расчётные методы, которые давали погрешности в пользу либо потребителей, либо сетевых компаний, недостоверные данные вызывали недовольство участников рынка. Трудность заключалась и в том, что отсутствовали малогабаритные, компактные измерительные трансформаторы тока и напряжения для организации выносных пунктов коммерческого учёта на линиях 110 кВ. Аппараты были громоздкими и крупногабаритными, для установки счётчиков электроэнергии необходимо было фактически построить новый объект электросетевой инфраструктуры, что значительно усложняло задачу.

«Мы углубились в вопрос и на одной из выставок, за чашечкой кофе, буквально на салфетке набросали с коллегами концепцию решения проблемы. Первый опытный образец был создан в подвале офисного здания. Наш путь — это сценарий классического стартапа», — поделился Андрей Медведев.

Первый комбинированный электронный измеритель тока и напряжения для воздушных линий 110 кВ был представлен на научно-технический совет «МРСК Урала» и получил одобрение специалистов. Тогдашний главный инженер «МРСК Урала» Юрий Лебедев согласовал проведение опытно-промышленной эксплуатации на своих сетях. Инженеры занялись изготовлением первой пилотной партии, параллельно сделав первую коммерческую поставку пункта коммерческого учёта 110 кВ на объект ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ). С этого момента началось устойчивое развитие компании — расширение линейки, сертификация изделий и масштабное опытное внедрение в инфраструктуру электрических сетей.

Андрей Медведев признаёт, что продукт оказался достаточно интересным и инновационным, отвечающим реалиям и потребностям развивающегося электросетевого рынка, интерес к нему был подтверждён деньгами заказчика, а рыночная ситуация показала, что направление было выбрано правильно.

«Для нас это была большая победа, амбициозная идея начала воплощаться в жизнь. Всегда, когда оцениваешь перспективу “железячного” проекта, очень много неизвестных. Кроме того, все инновации, связанные с конечным железом, которое устанавливается в уже имеющуюся инфраструктуру, связаны с достаточно серьёзными вложениями в разработку, в подтверждение заявленных характеристик и устранение дефектов», — вспоминает Андрей.

На основании экспертного заключения сертифицирующего центра АНО «Наносертифика» компания «АЙ-ТОР» официально признана инновационным предприятием. Уникальность выпускаемого ею изделия заключается в том, что разработчики смогли уменьшить массогабаритные аппараты, что позволило устанавливать их сразу на опорах линий электропередачи. Благодаря такому преимуществу можно избежать дополнительных капитальных затрат, связанных с необходимостью подключения счётчика. У компании получилось организовать интеллектуальный, достоверный инструментальный коммерческий учёт на границах балансовой принадлежности, с минимальным сроком отключения потребителей от сети. В течение одной рабочей смены может быть организован узел учёта на линии 110 кВ. В кабельных сетях среднего напряжения срок установки — половина рабочей смены. Помимо этого, фишка предприятия заключается в том, что кроме «АЙ-ТОР» подвесные пункты коммерческого учёта в сетях 110 кВ не производят компании ни в России, ни за рубежом.

Сейчас у компании пять патентов на изобретения и полезные модели. В высоковольтном оборудовании что-то по-настоящему новое и отличающееся от предыдущих разработок появляется на рынке нечасто, поэтому целый ряд технологий «АЙ-ТОР» защищены патентами. Чтобы получить патент на изобретение, идея должна быть уникальной, реализуемой и полезной. Это занимает достаточно много времени: чем сложнее патентное решение, тем сложнее и дольше оно будет проходить экспертизу.

«Лидирующих позиций мы достигаем не за счёт сурового ограничения конкурентов в части нарушения или защиты патентов, а за счёт быстроты внедрения. Для того чтобы нас догнать, нужно пройти примерно тот же путь в несколько лет, потратить деньги и силы. И пока конкуренты двигаются, мы уходим ещё вперёд», — пояснил директор «АЙ-ТОР».

Заказчики «АЙ-ТОР» — в первую очередь компании, которые обеспечивают поставку электроэнергии. В их числе «Россети», «Газпром», РЖД, «Роснефть», «Транснефть» — всего несколько сотен крупных организаций. Применяют технологии «АЙ-ТОР» и крупные зарубежные игроки — ABB и Schneider Electric.

Компания остаётся малым предприятием, работающим в сфере научных исследований и опытно-конструкторских разработок, и является резидентом фонда «Сколково». Предприятие также разработало линейку высоковольтного оборудования — измерителей тока и напряжения на классы от 6 до 110 кВ включительно, прошло процедуры сертификации и аттестации. Все эти разработки внесены в Госреестр средств измерения.

По словам Андрея Медведева, сегодня аппараты i-TOR работают на всей территории РФ — от Калининграда до Сахалина и Камчатки, налажены экспортные поставки оборудования в страны Центральной Азии и СНГ. Интеллектуальные пункты коммерческого учёта 35 и 110 кВ производят подсчёт электроэнергии на границе Таджикистана и Афганистана с ноября 2021 года. В марте 2022 года оборудование начали устанавливать на Узбекскую энергосистему. Глава компании считает, что объёмы экспортных поставок в ближайшей перспективе будут расти в геометрической прогрессии.

«Для получения сертификации были проведены испытания в Европе. Кроме того, в 2018 году мы начали процедуру внедрения на предприятие систем менеджмента качества. Аттестована система менеджмента качества согласно стандартам ISO 9001:2015, мы получили сертификат от итальянской аудиторской компании IMQ SpA. В прошлому году был первый аудит, подтвердивший соответствие выбранной нами стратегии развития принципам и требованиям стандартов в области контроля и развития качества продукции», — рассказывает Андрей Медведев.

У предприятия есть своя производственная база с полным циклом изготовления продукции. В 2020 году метрологическая лаборатория прошла все необходимые процедуры для аккредитации и аттестации на проведение поверки средств измерений. Данные поверки вносятся в единую государственную систему «Аршин», а Росаккредитация контролирует соответствие требованиям.

Сегодня в «АЙ-ТОР» трудятся 37 человек, многие из них работают с самого основания компании. По словам Андрея Медведева, в связи развитием предприятия им нужны новые квалифицированные специалисты.

«Очень рады, когда к нам приходят специалисты, способные привнести свой опыт в нашу работу и поучаствовать в создании решений для отечественной и мировой энергетики», — делится Андрей Медведев.

Он отмечает, что основные статьи расходов компании — это исследовательские и конструкторские разработки, которые должны соответствовать высочайшим требованиям. Андрей Медведев надеется, что их разработки будут формировать лицо будущей энергетики через 5–10 лет.

Говоря об импортозамещении в электроэнергетике, директор признаёт, что тема эта непростая, есть проблемы, связанные с серьёзным провалом в области высоковольтного аппаратостроения отечественной промышленности. Несмотря на то, что игроков на этом рынке мало, давление иностранных производителей в части оборудования весьма серьёзное. На Западе у ведущих игроков есть практически все решения, которые востребованы отечественной энергетикой. Тем не менее не все эти решения готовы к внедрению под требования российской энергосистемы. Эти ограничения дают отечественным производителям и разработчикам возможность предъявлять свои разработки для внутреннего рынка.

«Большая проблема в нашем импортозамещении связана с электронными компонентами и комплектующими. По компонентам мы по-прежнему остаёмся серьёзно зависимы от Запада, даже не столько от Запада, сколько от Китая и Тайваня. Активная цифровизация электросетевой инфраструктуры требует серьёзного расширения отечественных разработок. Для этого необходим устойчивый платёжеспособный спрос, который может быть сформирован только на уровне компаний государственного масштаба», — считает Андрей Медведев.

Он отмечает, что самая тяжёлая задача в становлении любой технологии — доказать её право на существование, доказать целесообразность и обоснованность.

Сегодня в числе приоритетных планов компании — закрепиться на международных рынках и расширить своё участие в развитии энергетической отрасли РФ.