Ибрагиму Абдулкадырову продлили контракт на год

Начальнику МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагиму Абдулкадырову ещё на год продлили контракт. 19 октября ему исполнилось 64 года. Об этом сообщает издание «Лампа».

Службу в гарнизоне Ибрагим Абабакарович начал с 1 октября 1982 года. С 2007 года по 2011 год он возглавлял отдел полиции № 16 Нижнего Тагила. В августе 2011 в связи с реформой МВД и ротацией кадров руководящего состава был назначен начальником Межмуниципального отдела МВД «Алапаевский». С 2012 года начальник МУ МВД «Нижнетагильское». В 2018 году главному полицейскому города присвоили звание «Почётный гражданин Нижнего Тагила».

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев воздержались.