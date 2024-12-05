Общество

Ибрагиму Абдулкадырову продлили контракт на год

05.12.2024 12:40
Ибрагиму Абдулкадырову продлили контракт на год

Начальнику МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагиму Абдулкадырову ещё на год продлили контракт. 19 октября ему исполнилось 64 года. Об этом сообщает издание «Лампа». 

Службу в гарнизоне Ибрагим Абабакарович начал с 1 октября 1982 года. С 2007 года по 2011 год он возглавлял отдел полиции № 16 Нижнего Тагила. В августе 2011 в связи с реформой МВД и ротацией кадров руководящего состава был назначен начальником Межмуниципального отдела МВД «Алапаевский». С 2012 года начальник МУ МВД «Нижнетагильское». В 2018 году главному полицейскому города присвоили звание «Почётный гражданин Нижнего Тагила».

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев воздержались.

Фото: пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское»
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