Ибрагим Абдулкадыров рассказал работникам «Уралвагонзавода» об уловках телефонных мошенников

Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров провёл профилактическую встречу по предупреждению дистанционного мошенничества с председателями цеховых комитетов «Уралвагонзавода».

Главный полицейский Нижнего Тагила подчеркнул, что сотрудники полиции регулярно информируют население, описывают схемы обмана граждан, а также дают рекомендации, как не стать жертвой мошенников. Значительную долю пострадавших составляют работники завода, а также жители Дзержинского района. Зачастую злоумышленники представляются сотрудниками банков, представителями правоохранительных органов, финансовыми аналитиками или даже очевидцами ДТП, жертвами которого якобы стали родственники человека.

В подобных случаях полицейский рекомендовал прекращать всякое общение, а достоверность полученных данных перепроверять. Также полковник попросил донести эту информацию до родственников, особенно старшего поколения.

«Нужно убедить их, что это обман, и научить сразу завершать разговор и связываться с родными, чтобы убедиться, что все в порядке», — отметил Ибрагим Абдулкадыров.

По словам Абдулкадырова, в целях профилактики дистанционных мошенничеств подобные встречи трудовых коллективов и представителей МВД будут проводиться чаще, чтобы обезопасить граждан от противоправных действий.