Хулиганский боевик, экранизация романа Ремарка и терзания профессора-бисексуала. В Голливуде подвели итоги кинопремии «Оскар»  

В ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе состоялась 95-я кинопремия «Оскар». Лучшим фильмом стала кинолента «Всё везде и сразу» (18+) независимой студии А24. Фильм рассказывает об уставшей женщине по имени Эвелин, которая держит вместе со своим мужем прачечную. В один момент она узнаёт, что может перемещаться в другие измерения, и обнаруживает, что среди всех существующих версий самой себя она наиболее неудачливая. Однако именно она может спасти Вселенную от непонятного зла. «Оскар» в номинации «Лучший режиссёр» забрал дуэт Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Они же получили награду в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Премия за лучшую женскую роль была вручена Мишель Йео, лучшей актрисой второго плана стала Джейми Ли Кёртис, лучшим актёром второго плана — Ке Хюи Куан. «Оскар» за лучший монтаж получил Пол Роджерс.



Скриншот трейлера «Всё везде и сразу» (18+)



На втором месте по количеству собранных кинонаград — германский фильм «На западном фронте без перемен» (18+). Кинолента — первая немецкая экранизация одноимённого романа Эриха Марии Ремарка об ужасах Первой мировой войны. Помимо «Оскара» за лучший иностранный фильм, картина также победила в номинации «Лучшая операторская работа» (Джеймс Френд). Композитор Фолькер Бертельман выиграл в номинации «Лучший оригинальный саундтрек», а награду за лучшую работу художника-постановщика получили Кристиан М. Гольдбек и Эрнестина Хиппер.



Скриншот трейлера «На западном фронте без перемен» (18+)



«Оскар» за лучшую мужскую роль забрал Брендан Фрейзер (фильм «Кит») (18+). Он сыграл 270-килограммового профессора-бисексуала Чарли, страдающего от депрессии. Также кинолента получила награду в номинации «Лучший грим и причёски», кинокритики высоко оценили работу гримёров Адриана Моро, Джуди Чин и Аннемари Брэдли.



Скриншот трейлера «Кит» (18+)



Лучшим документальным фильмом была признана картина компании НВО «Навальный»* (18+). Лучшим документальным короткометражным фильмом назвали индийскую киноленту «Заклинатели слонов» (12+). «Мальчик, Крот, Лис и Конь» (0+) взял награду в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». Лучшим короткометражным фильмом этого года, по мнению критиков, стала 23-минутная лента «Прощание по-ирландски» (12+). Награда за лучшие костюмы ушла Рут Е. Картер за её работу в картине «Чёрная пантера: Ваканда навеки» (12+), а статуэтка за лучшие визуальные эффекты ожидаемо досталась Джо Леттери, Ричарду Бэйнхэму, Эрику Сайндону и Дэниелу Барретту за работу в киноленте «Аватар: Путь воды»(12+).

*Алексей Навальный включён Минюстом России в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.