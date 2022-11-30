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Худруку нижнетагильского хореографического ансамбля «Родничок» присвоено звание «Заслуженный работник культуры»

30.11.2022 15:44
Худруку нижнетагильского хореографического ансамбля «Родничок» присвоено звание «Заслуженный работник культуры»

Художественному руководителю хореографического ансамбля «Родничок» Дворца культуры «Юбилейный» Ольге Сергеевой указом президента РФ присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

В документе отмечено, что звание присвоено «за большой вклад в сохранение и развитие народного творчества, популяризацию хореографического искусства среди детей, подростков и молодёжи».

За время работы Ольга Сергеева отмечена множеством наград различного уровня: почётной грамотой Министерства культуры РФ, благодарностью министра культуры и массовых коммуникаций РФ, почётной грамотой губернатора Свердловской области, благодарностью Министерства культуры Свердловской области, почётной грамотой и благодарностью главы Нижнего Тагила, почётными грамотами управления культуры администрации города. 

Ольга Сергеева посвятила более 25 лет работе с танцевальными коллективами Дворца культуры «Юбилейный». В 2012 году возглавляемому ею ансамблю «Родничок» было присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». 

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