Художники из Нижнего Тагила победили в конкурсе ледовых скульптур на международном фестивале в Карелии

Художники из Нижнего Тагила супруги Роман и Ольга Гореленко победили в конкурсе ледовых скульптур на международном зимнем фестивале «Гиперборея-2023» (0+) в Карелии.

Тагильчане создали ледовую скульптуру «В третий раз закинул невод…». Вдохновишись русскими сказками, скульпторы изобразили золотую рыбку из произведения Пушкина. Ольга и Роман получили денежный приз 40 тысяч рублей и сертификаты.

Фестиваль проходил в Петрозаводске и завершился 11 февраля. Выставка ледовых скульптур расположилась на Онежской набережной.

Отметим, что в январе Ольга и Роман Гореленко участвовали в конкурсе ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» в Екатеринбурге, где заняли призовое место.