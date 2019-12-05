Художника из Нижнего Тагила обвинили в плагиате для известного бренда одежды

Художника и дизайнера из Нижнего Тагила Игоря Ильина обвинил в плагиате коллега из Екатеринбурга Илья Мозги. Екатеринбургский райтер считает, что Игорь использовал его работу «Эта надпись сделана нелегально», созданную для открытия фестиваля «Карт-бланш» в 2018 году, на куртке польского бренда одежды Cropp.

«Очень приятно, что за пределами нашей страны интересуются уличным искусством России, но когда на этом пытаются заработать деньги, используя работы художников без их ведома, картина сгущается серыми вонючими тучами. Такая несправедливость говорит о нарушении интеллектуальных прав и бестактности компании. [Cropp] без разрешения присвоил работу, при этом у меня нет никакого желания, чтобы моё имя ассоциировалось с этим брендом, а уж тем более нельзя ставить в одну строчку Cropp с именем самоорганизованного фестиваля "Карт-бланш"», — пишет Илья в своём Instagram.

Художник коллекции Игорь Ильин, работающий под ником mgng, ответил Илье, что текст и шрифт на куртке бренда не больше чем совпадение, контекст и посыл был совсем другой. По его словам, слово «нелегально» здесь выражает дух бунта и уличной культуры.

«Все идеи в воздухе, твои надписи тоже не принадлежат только тебе. Даже смысл обвинения противоречит смыслу надписи. Но прямо сейчас всё сразу стало законным, справедливым и с "галстуком", с авторскими правами. Ты разрушил свою концепцию и, вероятно, создал те же серые вонючие облака», — говорит тагильчанин.

Также Игорь рассказал, что никогда раньше подобных ситуаций не возникало. С брендом Cropp тагильчанин сотрудничает уже три года и сделал для него три проекта.