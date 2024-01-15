Художник из Нижнего Тагила Илья Федотов расписал трамвай в Усолье-Сибирском

Художник из Нижнего Тагила Илья Федотов расписал трамвай в городе Усолье-Сибирское (Иркутская область). Работа выполнена в рамках проекта «Голос улиц», который победил в конкурсе социальных и волонтёрских проектов «Социальные лидеры Усолья-Сибирского». Его организовали Госкорпорация «Росатом» и администрация города.

«С одной стороны, мужчина и женщина несут огонь у друг друга за спиной, символизируя пылкость и трепетность любви. А с другой — изображены рабочие, это отсылка к промышленной истории Усолья-Сибирского и передаче опыта», — рассказал художник.

В прошлом году в Усолье-Сибирском, помимо расписанного трамвая, также в рамках проекта «Голос улиц», появились ещё несколько арт-объектов: мурал, куб и две творческие работы возле озера Молодёжного. В 2024 году Усолье-Сибирское будет праздновать своё 355-летие, поэтому планируется, что на улицах города появится ещё больше новых интересных объектов.