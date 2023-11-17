Художницу из Санкт-Петербурга Александру Скочиленко приговорили к 7 годам лишения свободы за листовки об армии

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 33-летней художнице Александре Скочиленко, которую обвинили по делу о фейках про армию. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима, сообщает РБК.

Художницу арестовали в апреле 2022 года после того, как она заменила ценники в одном из супермаркетов «Перекрёсток» на листовки с информацией о боевых действиях на Украине. Против неё было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации). Следствие посчитало, что художница действовала «умышленно с целью публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ по мотивам политической вражды к РФ».

Также по решению суда Скочиленко запрещено «заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на три года».