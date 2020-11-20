Художница Юлия Пиляй, создавшая музей наличников в Нижнем Тагиле, организует уличный фестиваль детских кукольных спектаклей 

Тагильская художница Юлия Пиляй готовится к масштабному проекту: летом 2021 года она планирует организовать фестиваль детских уличных спектаклей театра кукол «Ку-ку» на площадке «АртРезиденции» в Черноисточинске. Раннее на территории резиденции Юля открыла музей наличников и детский театр «Ку-кушка».

В планах Юли — организовать площадку, на которой любительские театры Нижнего Тагила смогли бы показывать кукольные спектакли любых жанров. Художница хочет сделать акцент на уличном балаганном театре, где зрители увидят капустники, спектакли с русскими народными мотивами, хороводы и услышат песни фольклорных коллективов. Специально для фестиваля Юлия подготовит вместе с маленькими актёрами своего театра «Ку-кушка» несколько спектаклей.

Кроме показов, планируются мастер-классы по основам кукольного мастерства. До лета девушка также хочет запустить онлайн- и офлайн-занятия по созданию перчаточной куклы Петрушки, одного из самых известных героев народного театра.

«Моя задача — привлечь непрофессионалов для участия. В нашем фестивале смогут поучаствовать детские кружки, художественные школы, самодеятельные театры. Показать спектакли с куклами могут как те, кто давно занимается театральными постановками, так и те, кто хочет выйти на сцену впервые», — рассказала «Афише МС» Юлия Пиляй.

Создать театральный фестиваль художница придумала ещё в августе, несколько месяцев обдумывала все детали и заявилась на грантовый конкурс ЕВРАЗа. Проголосовать за Юлию и её проект можно на сайте гранта «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» по ссылке.

«Идея о фестивале ко мне пришла после приезда блогера Ильи Хафизова. Вместе с ним наш музей наличников посетила Вера Ярилина, которая так же, как и я, занимается детским театром кукол. Сейчас Вера мой главный помощник в организации, и я надеюсь, что она сможет привезти свой театр к нам на фестиваль», — делится художница.

Фестиваль «Ку-ку» состоится, даже если проект не получит финансирования, отмечает Юля. Но с грантом она сможет пригласить театральные коллективы из других городов, профессиональных педагогов для мастер-классов и закупить нужное оборудование.