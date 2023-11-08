Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина проводит первую соло-ярмарку

Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина объявила о проведении первой соло-ярмарки «Художественная единица». Мероприятие она организовала на своём сайте. Всего на продажу автор выставила девять произведений. Стоимость работ составляет от 25 тысяч до 120 тысяч рублей, одна из них на данный момент уже продана. Ярмарка продлится до 17 ноября.

«Ярмарка организована в крайне нестабильное время лишь моими ресурсами, поэтому я буду очень благодарна, если вы сможете распространить информацию о ней. На этой ярмарке представлены лишь мои работы, она организована только моими силами, потому и называется соло-ярмаркой. Здесь я художница, кураторка, арт-диллерка, менеджерка и пиарщица. Это событие должно стать неким актом поддержки меня как художественной единицы», — отмечает Алиса Горшенина.

На продажу выставлены живописные, графические работы, а также текстильные скульптуры. Для обозначения масштаба художница сфотографировала лоты рядом с котами.

Алиса Горшенина живёт и работает в Нижнем Тагиле. Ведёт свой анимационный клуб «Глаз» в «Доме Окуджавы», где рассказывает о видах и особенностях этого вида искусства. В 2016 году окончила факультет художественного образования НТГСПИ. С 2013 по 2016 год была участницей тагильской арт-группы Second Hand.

В 2022 году художницу оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. По версии следствия, Алиса Горшенина провела одиночный пикет с использованием агитационного материала — белой розы, на которой была подвязана лента с антивоенным лозунгом на чувашском и татарском языках.