Художница Алиса Горшенина создала статуэтку для фестиваля «Ойка», который пройдёт в Нижнем Тагиле в начале октября

В начале октября в городах Урала пройдёт первый фестиваль уральского кино «Ойка», который придумали участники студенческого киноклуба «Последний ряд» УрФУ. Фестивальные показы примут Екатеринбург, Пермь, Челябинск и Нижний Тагил. Победитель конкурсного смотра получит статуэтку, созданную тагильской художницей Алисой Горшениной.

Как отмечают организаторы фестиваля, ещё на старте приёма конкурсных работ они задумались о том, какой должна быть статуэтка для будущего призёра:

«Для фестиваля было важно вовлечь в процесс людей с "корневым мышлением". Тех, для кого родная земля стала местом духовных поисков, исторических и личных рефлексий. Поэтому мы позвали в команду жюри краеведов и пригласили Алису принять участие в нашем фестивале. Для Алисы Горшениной очень важным остаётся место её рождения — деревня Якшина Свердловской области. Как нам кажется, родная деревня стала местом творческих импульсов художницы, превратившись в неизменный исток её творчества. Для нас работы Алисы воплощают сказочный сон русской деревни, мир тихой ночи с фольклорными существами в избах и на размытых дорогах периферии».

«Я хотела, чтобы в этой скульптуре был запечатлён Урал, но как бы через призму моего искусства. Сначала я перебрала множество своих работ в качестве референсов, выделила несколько образов, с которыми можно было работать. В первую очередь это ящерица, вдохновлённая образом Хозяйки Медной горы, у меня она называется “Уральская змеица”, и символ солнца, который в моём искусстве воплощается в разных образах и кочует из материала в материал. В итоге, соединив свои работы и некие общие ассоциации с Уралом, у меня получилась такая скульптура. В ней образ одушевлённой абстрактной Уральской горы держит и защищает внутри своего тела (визуально внутри пещеры) ту самую змеицу. Внутри пещеры вместо камней — звёздное небо как символ глубины и бесконечности местной культуры. А на вершине горы Уральское солнце, под которым когда-то ходили наши предки и теперь ходим мы», — рассказала о своей работе над статуэткой Алиса в Instagram.

В конкурсную программу вошли 20 разножанровых фильмов от режиссёров из Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Тюмени, Перми и Нижневартовска. Тагильчане смогут увидеть картины с 1 по 3 октября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. С программой и расписанием сеансов можно будет познакомиться в паблике музея во «ВКонтакте».