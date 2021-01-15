Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский умер от коронавируса

В Москве от последствий коронавируса скончался художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, со ссылкой на его жену Екатерину Белоцерковскую пишет ТАСС. Ему был 71 год.

Грачевский находился в больнице с выявленным коронавирусом с 28 декабря, до этого он проходил терапию дома. По словам супруги, 10 января врачам удалось стабилизировать состояние Грачевского, переведённого ранее в реанимацию.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве, в 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом он стал сооснователем детского юмористического киножурнала «Ералаш». С 1974 по 1984 год занимал должность директора «Ералаша», а затем художественного руководителя киножурнала. Кроме того, Грачевский известен как режиссёр фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».