Худи, спортивные костюмы, изысканные платья и аксессуары. Что могут предложить тагильчанам местные производители одежды вместо ушедших мировых брендов  

За последние две недели из России ушли многие зарубежные бренды одежды. Одним из первых в Нижнем Тагиле среди магазинов одежды массового потребления приостановил работу шведский бренд H&M в ТЦ DEPO. Уход иностранных модных компаний вызвал неоднозначную реакцию в обществе: кто-то распрощался с качественной и недорогой одеждой со слезами на глазах, а кто-то взглянул на ситуацию с оптимизмом, ведь освободившуюся нишу смогут занять российские компании. Как владельцы локальных тагильских брендов отнеслись к уходу с рынка зарубежных конкурентов и видят ли они в этом трамплин для своего бизнеса, узнавала журналист АН «Между строк» Анастасия Черемных.

Возможно, не все знают, но в Нижнем Тагиле существует немало локальных брендов, которые занимаются не просто продажей уже готовых изделий, а созданием новых линеек одежды. Тагильчане шьют всё: от нижнего белья до верхней одежды. И самое интересное, что поклонники у тагильских брендов есть и в других регионах России.

Казалось бы, сегодня настало время обратить внимание на локальные российские бренды. Правда, создатели собственных производств одежды отмечают, что поставщики тканей и фурнитуры значительно подняли цены, как бизнес будет существовать дальше — непонятно.

Владелица салона одежды Evans Store Анастасия Эванс рассказывает, что не видит ничего позитивного в уходе иностранных брендов. Бизнес-леди убеждена, что на рынке должна быть конкуренция и у покупателей должен быть выбор разных товаров.

«Это здоровая конкуренция, к которой я отношусь позитивно. Когда я начинала, для меня не было минусом, что многие бренды уже были успешны. Я не делала ставки на то, что когда-то они уйдут с российского рынка. Соответственно, и сейчас для меня это не является трамплином для яркого развития. Считаю, что при верном подходе к делу совсем неважно, сколько рядом стоит магазинов, так как уникальность и стабильный спрос рождаются не при отсутствии конкурентов», — считает Анастасия.

Собственный бренд одежды Evans Store тагильчанка создала в 2019 году. Тогда у неё уже был успешный проект — студия красоты. Все свои изделия Анастасия отшивает в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Платья, костюмы и юбки для девушек бренда Evans отличаются изысканностью и элегантностью, так как дизайн каждого изделия продумывают очень скрупулёзно. Отсутствие доступных тканей из-за границы никак не повлияло на бизнес, говорит Анастасия, поскольку на рынке есть большой выбор ткани отечественного производства.

Instagram Evans Store Instagram Evans Store Instagram Evans Store

«Мы тщательно прорабатывали многие варианты тканей от разных производителей. И по своему опыту могу сказать, что тканям российского производства отдаём предпочтение чаще. А что касается стоимости, то они выходят выше среднего, в отличие от других производителей», — рассказывает девушка.

Из-за сложившейся ситуации на рынке Анастасия Эванс не переживает, так как открытие магазина пришлось на непростой период пандемии. За несколько лет работы бренд обзавёлся постоянными покупателями, а на Instagram-аккаунт магазина подписаны 4,5 тысячи человек.

Создатель бренда повседневной и спортивной одежды Lublu brand Виталий Максимов также готов подстраиваться под нынешние реалии. Его проект существует почти полтора года. Визитной карточкой бренда стали оверсайз-костюмы, сделанные по мотивам популярного сериала «Игра в кальмара» (18+).

Instagram Lublu brand Instagram Lublu brand Instagram Lublu brand Instagram Lublu brand

«Проект меняется каждый день, так как приходится постоянно регистрироваться на новых социальных площадках для поддержания общения с клиентами и аудиторией из-за всех перебоев и блокировок социальных сетей в последнее время», — рассказал АН «Между строк» создатель бренда Lublu brand Виталий Максимов.

В соцсетях Виталий активно показывает процесс производства одежды: от идеи до её воплощения в готовое изделие. В Instagram бренда около 8 тысяч подписчиков, там можно увидеть не только снимки с фотосессий, но и саму швейную мастерскую.

«Ткани и фурнитура продаются в долларах, соответственно, пропорционально росту курса растёт и стоимость ткани, что чувствуется мгновенно. Дать прогнозы о возвращении иностранных брендов либо о большом спросе на региональные практически невозможно. Мы в этих непростых условиях будем стараться создавать одежду для наших клиентов и дальше», — говорит Виталий.

Другой тагильский бренд одежды — «Некто» — не имеет своего большого производства, но его одежда отличается яркостью и уникальностью. По словам создательницы линейки Александры Матвеевой, сейчас ситуация развивается очень интересно и непредсказуемо.

«Масс-маркет пакует чемоданы, мировые бренды покидают Россию, а значит, у людей есть возможность за всей этой кучей однообразия разглядеть наш уникальный продукт. В таких условиях российские бренды смогут занять стабильное место на нестабильном рынке», — считает Александра.

Instagram «Некто» Instagram «Некто» Instagram «Некто»

Бренда одежды «Некто» санкции коснутся лишь частично, говорит его создательница:

«В связи с падением курса рубля расходные материалы увеличиваются в цене, но это не повод для паники, а лишь небольшое увеличение расходов. Любой кризис является точкой роста, и там, где начинаются ограничения, всегда есть возможности».

Дизайн одежды Александра разрабатывает сама, в создании изделий ей помогает закройщик и швея. Заказы поступают даже из других регионов страны, есть постоянные клиенты в Москве и на Ямале.

«Хочется, чтобы в наших гардеробах была только качественная одежда, полностью отвечающая нашим потребностям и ощущениям мира. Пусть это будут особенные вещи, каждую из которых мы будем любить, носить долго, часто и комбинируя абсолютно по-разному. Эти времена непременно научат нас чему-то прекрасному», — считает девушка.

А вот тагильчанка Карина Несветайло создала собственную линейку аксессуаров Better say brand. Всё началось с того, что девушка купила швейную машинку и начала шить косынки, варежки и воротники для себя. Позже Карина стала создавать изделия для подруг, а уже они уговорили её выкладывать свои работы в Instagram.

Instagram Better say brand Instagram Better say brand Instagram Better say brand

Так же, как и другие создатели местных брендов одежды, Карина Несветайло столкнулась с тем, что поставщики повысили цены на материалы. Несмотря на это, девушка не планирует поднимать цены на существующую линейку аксессуаров.

Кожаные косынки, варежки и воротнички Карины можно считать редкостью для Нижнего Тагила, так как в основном бренды города ориентированы на спортивную и повседневную одежду.

«Думаю, ситуация с уходом больших брендов может дать толчок российским аналогам. Я считаю, что вероятен исход, когда микробренды не смогут работать себе даже в ноль, не говоря уже о плюсах. Ведь за повышением цен на материалы наверняка последует повышение цен и на аренду, услуги фотографов, рекламу и прочее», — заключает девушка.

По её словам, летняя коллекция аксессуаров Better say brand будет выходить уже с учётом ценовых изменений, к тому же Карина задумывается о пошиве базовой одежды, которая универсальна и нужна всем вне зависимости от вызовов времени.