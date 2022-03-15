Общество

Худи, спортивные костюмы, изысканные платья и аксессуары. Что могут предложить тагильчанам местные производители одежды вместо ушедших мировых брендов  

15.03.2022 18:11
Аватар пользователя Анастасия Черемных
Худи, спортивные костюмы, изысканные платья и аксессуары. Что могут предложить тагильчанам местные производители одежды вместо ушедших мировых брендов  

За последние две недели из России ушли многие зарубежные бренды одежды. Одним из первых в Нижнем Тагиле среди магазинов одежды массового потребления приостановил работу шведский бренд H&M в ТЦ DEPO. Уход иностранных модных компаний вызвал неоднозначную реакцию в обществе: кто-то распрощался с качественной и недорогой одеждой со слезами на глазах, а кто-то взглянул на ситуацию с оптимизмом, ведь освободившуюся нишу смогут занять российские компании. Как владельцы локальных тагильских брендов отнеслись к уходу с рынка зарубежных конкурентов и видят ли они в этом трамплин для своего бизнеса, узнавала журналист АН «Между строк» Анастасия Черемных. 

Возможно, не все знают, но в Нижнем Тагиле существует немало локальных брендов, которые занимаются не просто продажей уже готовых изделий, а созданием новых линеек одежды. Тагильчане шьют всё: от нижнего белья до верхней одежды. И самое интересное, что поклонники у тагильских брендов есть и в других регионах России. 

Казалось бы, сегодня настало время обратить внимание на локальные российские бренды. Правда, создатели собственных производств одежды отмечают, что поставщики тканей и фурнитуры значительно подняли цены, как бизнес будет существовать дальше — непонятно.

Владелица салона одежды Evans Store Анастасия Эванс рассказывает, что не видит ничего позитивного в уходе иностранных брендов. Бизнес-леди убеждена, что на рынке должна быть конкуренция и у покупателей должен быть выбор разных товаров.

«Это здоровая конкуренция, к которой я отношусь позитивно. Когда я начинала, для меня не было минусом, что многие бренды уже были успешны. Я не делала ставки на то, что когда-то они уйдут с российского рынка. Соответственно, и сейчас для меня это не является трамплином для яркого развития. Считаю, что при верном подходе к делу совсем неважно, сколько рядом стоит магазинов, так как уникальность и стабильный спрос рождаются не при отсутствии конкурентов», — считает Анастасия.

Собственный бренд одежды Evans Store тагильчанка создала в 2019 году. Тогда у неё уже был успешный проект — студия красоты. Все свои изделия Анастасия отшивает в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Платья, костюмы и юбки для девушек бренда Evans отличаются изысканностью и элегантностью, так как дизайн каждого изделия продумывают очень скрупулёзно. Отсутствие доступных тканей из-за границы никак не повлияло на бизнес, говорит Анастасия, поскольку на рынке есть большой выбор ткани отечественного производства. 

«Мы тщательно прорабатывали многие варианты тканей от разных производителей. И по своему опыту могу сказать, что тканям российского производства отдаём предпочтение чаще. А что касается стоимости, то они выходят выше среднего, в отличие от других производителей», — рассказывает девушка.

Из-за сложившейся ситуации на рынке Анастасия Эванс не переживает, так как открытие магазина пришлось на непростой период пандемии. За несколько лет работы бренд обзавёлся постоянными покупателями, а на Instagram-аккаунт магазина подписаны 4,5 тысячи человек.

Создатель бренда повседневной и спортивной одежды Lublu brand Виталий Максимов также готов подстраиваться под нынешние реалии. Его проект существует почти полтора года. Визитной карточкой бренда стали оверсайз-костюмы, сделанные по мотивам популярного сериала «Игра в кальмара» (18+).

«Проект меняется каждый день, так как приходится постоянно регистрироваться на новых социальных площадках для поддержания общения с клиентами и аудиторией из-за всех перебоев и блокировок социальных сетей в последнее время», — рассказал АН «Между строк» создатель бренда Lublu brand Виталий Максимов.

В соцсетях Виталий активно показывает процесс производства одежды: от идеи до её воплощения в готовое изделие. В Instagram бренда около 8 тысяч подписчиков, там можно увидеть не только снимки с фотосессий, но и саму швейную мастерскую.

«Ткани и фурнитура продаются в долларах, соответственно, пропорционально росту курса растёт и стоимость ткани, что чувствуется мгновенно. Дать прогнозы о возвращении иностранных брендов либо о большом спросе на региональные практически невозможно. Мы в этих непростых условиях будем стараться создавать одежду для наших клиентов и дальше», — говорит Виталий.

Другой тагильский бренд одежды — «Некто» — не имеет своего большого производства, но его одежда отличается яркостью и уникальностью. По словам создательницы линейки Александры Матвеевой, сейчас ситуация развивается очень интересно и непредсказуемо.

«Масс-маркет пакует чемоданы, мировые бренды покидают Россию, а значит, у людей есть возможность за всей этой кучей однообразия разглядеть наш уникальный продукт. В таких условиях российские бренды смогут занять стабильное место на нестабильном рынке», — считает Александра.

Бренда одежды «Некто» санкции коснутся лишь частично, говорит его создательница:

«В связи с падением курса рубля расходные материалы увеличиваются в цене, но это не повод для паники, а лишь небольшое увеличение расходов. Любой кризис является точкой роста, и там, где начинаются ограничения, всегда есть возможности».

Дизайн одежды Александра разрабатывает сама, в создании изделий ей помогает закройщик и швея. Заказы поступают даже из других регионов страны, есть постоянные клиенты в Москве и на Ямале.

«Хочется, чтобы в наших гардеробах была только качественная одежда, полностью отвечающая нашим потребностям и ощущениям мира. Пусть это будут особенные вещи, каждую из которых мы будем любить, носить долго, часто и комбинируя абсолютно по-разному. Эти времена непременно научат нас чему-то прекрасному», — считает девушка.

А вот тагильчанка Карина Несветайло создала собственную линейку аксессуаров Better say brand. Всё началось с того, что девушка купила швейную машинку и начала шить косынки, варежки и воротники для себя. Позже Карина стала создавать изделия для подруг, а уже они уговорили её выкладывать свои работы в Instagram.

Так же, как и другие создатели местных брендов одежды, Карина Несветайло столкнулась с тем, что поставщики повысили цены на материалы. Несмотря на это, девушка не планирует поднимать цены на существующую линейку аксессуаров.

Кожаные косынки, варежки и воротнички Карины можно считать редкостью для Нижнего Тагила, так как в основном бренды города ориентированы на спортивную и повседневную одежду.

«Думаю, ситуация с уходом больших брендов может дать толчок российским аналогам. Я считаю, что вероятен исход, когда микробренды не смогут работать себе даже в ноль, не говоря уже о плюсах. Ведь за повышением цен на материалы наверняка последует повышение цен и на аренду, услуги фотографов, рекламу и прочее», — заключает девушка.

По её словам, летняя коллекция аксессуаров Better say brand будет выходить уже с учётом ценовых изменений, к тому же Карина задумывается о пошиве базовой одежды, которая универсальна и нужна всем вне зависимости от вызовов времени. 

Copyright
Telegram mstrok.ru