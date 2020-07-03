Хранитель музея искусств в прямом эфире расскажет о редких графических работах, посвящённых теме семьи

Завтра в 15:00 Нижнетагильский музей изобразительных искусств проведёт прямой эфир в честь Дня семьи, любви и верности. Хранитель графики Мария Комарова расскажет о графических листах с изображениями семьи из коллекции музея.

Во время эфира сотрудница НТМИИ покажет зрителям редкие экспонаты, расскажет о художниках, создавших эти произведения, и о том, какие художественные средства использовали мастера. Также Мария объяснит, какие образы и мотивы семейной жизни встречаются в графическом искусстве чаще всего.

Прямой эфир пройдёт 4 июля в 15:00 в социальных сетях Нижнетагильского музея изобразительных искусств в группе «ВКонтакте» и Instagram.