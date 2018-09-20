Хозяина «резиновой квартиры» в Екатеринбурге оштрафовали на 400 тысяч рублей

Предприниматель Вячеслав Макеев, прописавший в своей квартире на улице Баумана в Екатеринбурге 9274 мигранта, получил штраф в размере 400 тысяч рублей, со ссылкой на решение мирового суда Орджоникидзевского района пишет E1.ru.

Макеева судили по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». По версии следствия, мужчина оформлял фиктивную прописку мигрантам в комнате площадью 16 квадратных метров.

«Макеев занимался этой незаконной регистрацией с октября 2015 года вплоть до мая прошлого, 2017 года. Вознаграждение составляло в среднем от 1,5 до 5 тысяч рублей», — уточнили в УМВД Екатеринбурга.

Стоит отметить, что 58-летнего Макеева долго не могли усадить на скамью подсудимых. О «резиновой» квартире на Баумана стало известно весной этого года, когда прокурор города Светлана Кузнецова раскритиковала полицейских, которые долго не возбуждали в отношении предпринимателя уголовное дело. Даже находясь под следствием, мужчина продолжал заниматься фиктивными прописками, а его сын выступал курьером, доставляя документы о прибытии мигрантов в ФМС и полицию.