Хозяин автостоянки выплатит 400 тысяч рублей за повреждённый хулиганами автомобиль

В Нижнем Тагиле суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить почти 400 тысяч рублей владельцу автомобиля, повреждённого на охраняемой стоянке.

В ноябре 2022 года Герман Ш. оставил свой Mitsubishi Outlander на ночь на охраняемой стоянке в Нижнем Тагиле на Вязовской, 1а, заплатив за это 100 рублей. Стоянка была закрыта и охранялась круглосуточно. Однако на следующий день, забирая машину, автовладелец обнаружил серьёзные повреждения: пострадали лакокрасочное покрытие, госномер, передние двери, боковые зеркала, капот и шины.

После проведения экспертизы, которая установила размер ущерба, мужчина направил владельцу стоянки претензию о возмещении убытков, но получил отказ. Тогда он обратился в Тагилстроевский районный суд с требованиями о взыскании 220 758 рублей ущерба, 20 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также расходов на экспертизу и юридические услуги.

Суд удовлетворил исковые требования и обязал ответчика выплатить истцу 398 656 рублей. В эту сумму вошли ущерб, сниженный на 4 тысячи рублей, штраф, компенсация морального вреда и расходы на госпошлину.

Не согласившись с решением, предприниматель подал апелляционную жалобу, утверждая, что договора хранения с истцом не заключал и ответственность за произошедшее лежит на сотруднике охраны. Однако Свердловский областной суд пришёл к выводу, что между сторонами действительно сложились правоотношения из договора хранения, подтверждённые записями в журнале и фотографиями. В итоге суд оставил решение без изменения.

По информации АН «Между строк», в ту ночь на этой стоянке были повреждены ещё три автомобиля.