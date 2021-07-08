«Хотите устроить пенную вечеринку, делайте это у себя дома». В Нижнем Тагиле неизвестные добавили мыльный раствор в городской фонтан (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 6 июля неизвестные добавили мыльный раствор в фонтан Пионерского сквера на Вагонке, из-за этого на воде образовалась пена. Видео с «пенной вечеринкой» появилось сегодня в паблике «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте».

Многие тагильчане в комментариях к видео положительно отнеслись к такому «хулиганству», но нашлись и те, кто осудил авторов флешмоба.

«Это ж каким дебилом надо быть», — пишет Татьяна. «Да прикольно же. Те, кто осуждает этот безобидный поступок, вы вообще улыбаетесь хоть когда-нибудь?» — спрашивает Максим. «Главное — взять пену для ванн без слёз, детскую. Что-то мне подсказывает, что смена воды в фонтане в копеечку обойдётся, но реально прикольно», — написала Юлия.

Начальник отдела по благоустройству и ЖКХ Дзержинского района Дмитрий Камешков рассказал АН «Между строк», что подрядчику пришлось осушить фонтан, промыть его и запустить вновь.

«К сожалению, у нас такие дети, которые пакостят, создавая проблемы городским службам. После этого случая куча детей там купалась, мало ли кто-то хлебнул мыльного раствора, из-за этого могут быть неблагоприятные последствия, но никто же не задумывается. Хотите устроить пенную вечеринку, так делайте это у себя дома в ванной, но никак не в городском фонтане», — прокомментировал Камешков.

По данному факту в полицию было написано заявление. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сказали, что были получены записи с камер комплекса «Безопасный город», в настоящее время проводится проверка.

Отметим, подобный инцидент с фонтаном произошёл в прошлом году, однако найти злоумышленника тогда не удалось.