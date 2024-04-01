«Хотим записать альбом и ездить на гастроли по стране и миру». Начинающая рок-группа из Нижнего Тагила Saturday Special играет музыку, которая «заходит всем»

Saturday Special — молодой музыкальный коллектив, созданный в Нижнем Тагиле в 2023 году. Группа исполняет песни в стиле поп-рок. Они начинали с каверов бессмертных хитов, потом стали писать свои песни. Журналистка АН «Между строк» Екатерина Капусткина поговорила с музыкантами после концерта, который состоялся 29 марта в баре «Гора».

Для ребят это уже второй концерт в Нижнем Тагиле. Публика приняла выступление хорошо, под особо драйвовые песни многие танцевали, когда звучали медленные композиции — включали фонарики на телефонах. В завершение концерта команда исполнила две песни на бис.

Название группы «Специальная суббота», по словам её участников, появилось потому, что ребята часто репетировали именно в этот день недели.

Вокалистка группы Елизавета Буряк

Вокалистка группы Елизавета Буряк занимается музыкой с детства. Она окончила детскую музыкальную школу № 3 им. Н. И. Привалова по классу скрипки.

«В группу я попала благодаря своему дяде Ярославу. Он у нас гитарист. Когда они решили собрать группу, у них был весь состав, кроме вокалистки. Я приехала к ребятам на прослушивание, спела, и они решили взять меня в состав», — рассказывает Лиза.

В повседневной жизни она работает зубным техником, как и её дядя Ярослав Девятьяров. В профессии, по словам девушки, мало места для творчества, поэтому всю нереализованную на работе творческую энергию она отдаёт пению и написанию стихов.

Гитарист Ярослав Девятьяров

Ярослав Девятьяров стал гитаристом группы год назад. Свою первую гитару он купил в 2013 году и самостоятельно, с нуля, освоил инструмент.

«С 14 лет я слушал группу Linkin Park, а дальше всё более тяжёлый рок, именно такой, где преобладают гитары и барабаны. По много раз переслушивал музыкальные партии», — делится Ярослав.

Бас-гитарист Алексей Бородин

Алексей Бородин уже 15 лет играет на бас-гитаре, он поклонник мастодонтов классического рока, таких как Metallica и The Rolling Stones. Алексей вспоминает, что однажды ему случайно попалась компьютерная программа для сведения звука, дающая дополнительные возможности в создании музыки, позволяющая находить и создавать интересные и необычные сочетания звуков. С этого началось его увлечение музыкой, после экспериментов с компьютерным звучанием он освоил гитару.

Клавишник Александр Марченко

Александр Марченко — клавишник группы Saturday Special, он окончил музыкальную школу № 3 имени Н. И. Привалова по классу виолончели. В повседневной жизни Саша работает программистом. Он всегда любил и понимал музыку.

«В поп-роке очень интересно построен инструментал. Здесь не просто какие-то аккордики. У каждого своя мелодия и своё время в песне», — рассказывает Александр.

Ярослав, Алексей и Александр дружат с детства, они учились в одном классе в школе № 58. И ещё во время учёбы у них появилась мечта создать свою музыкальную группу.

Барабанщица Елизавета Калашникова

Барабанщица Елизавета Калашникова в музыке с 2021 года.

«У меня нет классического музыкального образования, но для игры на барабанах главное — иметь чувство ритма и хорошую координацию. Всё это у меня есть благодаря 13-летнему опыту занятий художественной гимнастикой», — рассказывает Лиза.

Учиться играть на барабанах Елизавета начала в пандемию в «Не школе барабанов» в Нижнем Тагиле, на занятиях она познакомилась со своими будущим коллегами по музыкальному цеху. После отчётного концерта девушка присоединилась к ребятам.

«Мне просто пришла идея сыграть на барабанах. Я никогда не слушала рок и даже не думала, что когда-нибудь стану участницей поп-рок-группы», — делится Лиза Калашникова.

Она учится на педагога-хореографа в УрГПУ в Екатеринбурге, а по выходным ездит к семье в родной Нижний Тагил.

Участники Saturday Special стараются играть музыку, которая, по их словам, «зайдёт всем», и ориентируются на массового слушателя. При этом хотят делать музыку на самом высоком профессиональном уровне, добиваясь максимально качественного звучания.

«Хочется, конечно, исполнять песни, которые понравятся и нам, и максимальному количеству слушателей», — говорит гитарист Ярослав Девятьяров.

Он отмечает, что группа ещё находится в поиске своего стиля. Тем не менее есть желание поскорее найти своего слушателя, записать альбом, стать популярными и ездить в гастрольные туры с лучшими хитами по стране и миру.