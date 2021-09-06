«Хотим двигать каякинг в массы». Супружеская пара из Нижнего Тагила проводит бесплатные занятия по экстремальному спорту

Ольга и Дмитрий Бешкаревы, супружеская пара из Нижнего Тагила, решили устроить для всех желающих бесплатные занятия по каякингу. В прошлом Дмитрий занимался в школе гребного слалома, выступал на каноэ-двойке, потом бросил спорт и занялся каякингом. В общей сложности он тренируется почти 10 лет. Его супруга Ольга также увлекается водным туризмом, прошла несколько категорийных рек на катамаране, а сейчас занимается каякингом.

Дмитрий и Ольга хотят привлечь к этому виду спорта в Нижнем Тагиле как можно больше людей, поэтому решили собрать вокруг себя заинтересованных тагильчан.

«Половину лета мы с мужем обсуждали, как двигать каякинг в массы в Тагиле. Ждали удачного момента, чтобы повстречаться с нужными людьми. Бесконечно перебирали возможные сложности, сомневались, найдутся ли желающие. А потом нужные люди сами нашли нас и сказали: мы хотим в каякинг, научите», — делится Ольга Бешкарева.

На занятиях желающим расскажут об общих принципах каякинга, нюансах снаряжения и специальных приёмах сплава: эскимосском перевороте, сёрфинге и буфе. Но сначала занятия будут проходить на берегу, и только освоив технику гребли, можно будет начать занятия на воде.

В распоряжении Ольги и Дмитрия четыре лодки. Тренировки на воде проходят со специальным снаряжением на берегу реки Тагил в парке «Народный». Сейчас в группе восемь человек. По словам Ольги, в основном это люди, которые занимались в школе водного туризма в турклубе «Азимуте». Ранее в турклубе каякеров не было, поэтому его участники сплавлялись на катамаранах, но теперь у туристов появилась возможность попробовать себя и в каякинге.

«На самых первых уроках мы только изучаем технику гребли, учим правильно держать весло, грести. До слалома дело пока ещё не доходит, потому что важно сформировать правильные навыки, а если переходить сразу к более сложным движениям, то может сформироваться неправильная техника», — говорит Ольга.

В зимний период Бешкаревы планируют продолжить с группой теоретические занятия, оставив практику до весны.

Занятия в парке «Народный» Занятия в парке «Народный» Занятия в парке «Народный»

Попробовать себя в каякинге может каждый, уверяют супруги. Для этого нужны только время и желание. Чтобы записаться на уроки, достаточно написать Ольге в личные сообщения.