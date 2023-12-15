«Хотела спросить про строительство новых школ и детсадов, отток молодёжи и специалистов из города». Директор «Телекона» Ирина Пудовкина не смогла задать вопрос Владимиру Путину на традиционной пресс-конференции президента

Директор телекомпании «Телекон», медиаменеджер и депутат Нижнетагильской городской думы Ирина Пудовкина побывала на традиционной ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря.

«Насыщенный, конечно, день получился. Журналисты со всей страны, около 800 человек, приехали задать вопросы Путину В. В. И я сама первый раз поехала на данное мероприятие», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

По её словам, президент ответил на 68 вопросов за 4 часа, включая видео, СМС, прямые включения и вопросы из зала. Ирина Пудовкина тоже планировала задать вопрос главе государства на актуальные и проблемные для города темы, но по каким-то причинам этого сделать ей не удалось.

«А вопрос я хотела задать про строительство новых школ и детсадов в области, отток молодёжи и специалистов из города (кадровый голод на предприятиях), какие последствия получаем и чем возмещаем… В любом случае всё зафиксировали, обещали, что ни одна проблема не останется без внимания», — поделилась Ирина Пудовкина.