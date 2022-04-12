Хороводы, мастер-классы и народные забавы. Музей-заповедник Нижнего Тагила подготовил интересную пасхальную программу  

Нижнетагильский музей-заповедник приглашает тагильчан интересно встретить Пасху. Главный христианский праздник в этом году будет отмечаться 24 апреля, а с 20 по 30 апреля в филиалах музея-заповедника запланированы пасхальные мастер-классы, театрализованные представления и лекции.

24 апреля в 12:00 и с 27 по 30 апреля в 12:00 и 14:00 в музее истории подносного промысла на Тагильской, 24 состоится театрализованное представление «Светлое Христово Воскресение» (0+).

Гости окажутся в гостях у семьи заводского мастера Калистрата Серапионовича и вместе будут готовиться к Пасхе. Вы узнаете историю праздника, значения блюд пасхального стола, а вместе с артистами фольклорного ансамбля «Соловейко» и главными героями постановки сможете принять участие в весёлых традиционных играх, забавах и хороводах.

В музее «Демидовская дача» на Красногвардейской, 5а с 20 по 30 апреля в 12:00 и 14:00 запланировано интерактивное мероприятие «Празднование пасхи на Демидовской даче» (0+). Вы окунётесь в атмосферу загородной дачи середины XIX века, где вас встретят её владелец Фотий Швецов, распорядительница Агриппина Евграфьевна и крепостная девушка Матрёна. Хозяева расскажут вам историю праздника, поведают, откуда происходит слово «Пасха», как рассчитать день праздника и как к нему подготовиться. Также вы поиграете в традиционные игры и создадите пасхальную поделку.

А в Литературно-мемориальном музее Д. Н. Мамина-Сибиряка в посёлке Висим с 20 по 24 апреля в 12:00 и 14:00 готовят интерактивное мероприятие «Светлый праздник Пасхи!» (0+). Вы познакомитесь с историей праздника, его традициями, весело проведёте время. В программе — пасхальные игры, рассказ об обычаях и традициях, пасхальный хоровод, забавные развлечения и мастер-класс «Пасхальный декупаж».

Все мероприятия проводятся для организованных групп и только по предварительной заявке, отмечают в музее. Телефон для справок и заявок: 8 (3435) 37-02-01 (доб. 330 или 331).

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