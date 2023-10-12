Хореографический ансамбль «Родничок» из нижнетагильского ДК «Юбилейный» выиграл 1 миллион рублей в грантовом конкурсе  

Хореографический ансамбль «Родничок» из нижнетагильского ДК «Юбилейный» стал лауреатом областного грантового конкурса любительских творческих коллективов «Живые традиции Урала». Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Также отметился песенно-танцевальный ансамбль «Росиночка» культурно-досугового центра Каменского городского округа, фольклорный народный коллектив «Родники души» Нижне-Катарачского центра народной культуры.

Победители получат по миллиону рублей. Эти средства будут направлены на пошив и покупку сценической одежды и обуви, приобретение музыкальных инструментов, специального оборудования. Отметим, что конкурс способствует достижению целей федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Грантовый конкурс проходит ежегодно в два этапа. В ходе первого тура коллективы направляют в Свердловский областной государственный Дворец народного творчества видеозаписи выступлений. В рамках второго тура конкурсные номера коллективов оценивает профессиональное жюри. Всего на грантовую поддержку претендовали 29 свердловских коллективов, во второй тур прошли 18.