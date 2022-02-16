Хореограф из Нижнего Тагила поставила номер дебютанта Олимпиады, показавшего лучший результат среди российских фигуристов

Номер для 18-летнего фигуриста Евгения Семененко помогала ставить руководитель отделения пластической выразительности и актёрского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге тагильчанка Елизавета Навиславская. Как рассказала сама Елизавета в интервью телекомпании «Телекон», она работает с фигуристами не в первый раз. Ранее она помогала Елизавете Туктамышевой и Михаилу Коляде.

«Фигурное катание — это моя детская мечта. Работа с танцами на льду, конечно, очень отличается от того, с чем мне приходилось раньше работать. Здесь любое движение требует определённой точки опоры, и первое время было непросто понимать процесс с механической точки зрения. Сейчас, конечно, мы далеко продвинулись в этом, да и спортсмены хорошо откликаются на вводимые правки», — рассказала Елизавета Навиславская.



Фото: Instagram Евгения Семененко / фрагмент фото



Тагильчанка придумала хореографические элементы номера и репетировала вместе с Семененко. На Олимпиаде в Пекине юный фигурист стал лучшим из россиян в этом виде спорта, заняв 7-е место. Номер Евгения покорил публику и судей Олимпиады.