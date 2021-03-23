Холодно не будет: фильмы режиссёров стран Арктики покажут в Нижнем Тагиле в апреле

В кинотеатре «Красногвардеец» с 1 по 9 апреля пройдёт киномарафон лучших художественных и документальных фильмов Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Open. Киносмотр проходит с 2017 года в Архангельске, и в 2020 году Нижний Тагил стал первым городом, который к нему присоединился в качестве дополнительной площадки.

Как сообщают в «Красногвардейце», в 2021 году на Arctic Open покажут три программы. С 1 по 4 апреля киностудия «Ленфильм» представит четыре художественных фильма, которые не выйдут в широкий прокат: «Как поймать магазинного вора» (16+), «Чужая жизнь» (18+), «Навстречу мечте» (12+), «Дар» (6+).

Гильдия неигрового кино и телевидения 5 и 6 апреля покажет два документальных фильма: посвящённую жизни писателя Михаила Пришвина ленту «Показания свидетеля» (16+) и документальное кино «Белая мама» (16+). Последняя картина вызвала горячие споры в кругах кинокритиков и зрителей. Фильм посвящён теме усыновления, и его особенность заключается в том, что операторами выступили сами герои ленты.

В заключительной части фестиваля зрители увидят подборку фильмов 12-го Международного кинофестиваля «Северный характер». 7 апреля будет показана программа короткометражных художественных фильмов, а 8 и 9 апреля — документальные фильмы «Страна медведей» (6+) и «Дикие и свободные» (6+).

Показы пройдут в малом зале кинотеатра «Красногвардеец». Для удобства зрителей запланированы дневные и вечерние сеансы — в 12:00 и 18:00. Вход свободный.