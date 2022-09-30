Хочу открыть своё дело: с чего начать, как сэкономить время и куда обратиться за консультацией? 

Тем, кто задумался об открытии бизнеса или возможности работать на себя, может показаться, что оформление необходимых документов отнимает много времени и сил. В реальности дела обстоят с точностью до наоборот: для начинающих предпринимателей существует масса удобных сервисов, а оформить ИП и ответить на все вопросы помогут специалисты центра «Мой бизнес». Как зарегистрировать бизнес, какую форму налогообложения выбрать и сколько времени это займёт, АН «Между строк» разбиралось вместе с главным специалистом центра «Мой бизнес» Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства Светланой Терентьевой.

С чего начать?

Для начала нужно определиться с организационно-правовой формой, которая вам подходит: ИП или ООО. У каждой есть свои плюсы и минусы, при выборе нужно учитывать специфику компании, а также перспективы и масштабы её развития в будущем.

Если вы планируете делать бизнес в одиночку, вам подойдёт ИП. Индивидуальный предприниматель может работать без сотрудников и за всё отвечать самостоятельно. Если в планах запуск стартапа с партнёрами, придётся регистрировать ООО. При такой форме бизнеса в долю можно взять до 50 человек. Кроме того, все ООО обязаны вести бухучёт, поэтому без бухгалтера вам не обойтись.

ИП — это физлицо, которое может распоряжаться заработанными деньгами и в любой момент взять выручку для личных нужд. В случае с ООО учредители и директор получают зарплату, а доходы компании можно расходовать только на оправданные цели. То есть ИП может свободно распоряжаться выручкой, а учредитель ООО — нет.

Но у ИП нет отдельного имущества, а это значит, что в случае банкротства придётся самому платить по всем счетам. ООО — отдельное юридическое лицо со своими правами, обязанностями и имуществом, поэтому ответственность за успехи и провалы будут нести несколько человек.

Если вы предоставляете услуги или производите товары сами, работаете без привлечения наёмных сотрудников, зарегистрируйтесь как самозанятый. Годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей.

Следующий шаг — выбор системы налогообложения

От него зависит, сколько налогов будет платить бизнесмен, какую отчётность нужно будет сдавать. Если индивидуальный предприниматель не выберет систему налогообложения сам, она будет оформлена по умолчанию в качестве общей системы налогообложения (ОСНО). В таком случае ИП должен будет платить налог на доходы и НДС. Кроме ОСНО, существуют спецрежимы, когда бизнесмен платит один налог или использует льготную ставку.

ВАЖНО: форму налогообложения лучше выбирать после консультации с бухгалтером, ведь начинающему предпринимателю сложно определить подходящую именно для него систему.

Почему регистрация ИП в центре «Мой бизнес» — это удобно?

Зарегистрировать ИП можно самостоятельно в МФЦ или через «Госуслуги», а также в центре «Мой бизнес» Нижнего Тагила. Поскольку новичку разобраться со всеми юридическими нюансами непросто, для начинающих предпринимателей в центре создан пакет услуг «Старт». Он включает консультирование по выбору организационно-правовой формы и системы налогообложения, помощь в оформлении документов и их направление в налоговую службу.

«Удобнее зарегистрироваться через фонд, потому что новичку точно будет непросто с первого раза верно заполнить все бланки. А в случае допущения ошибки налоговая служба пришлёт отказ и проходить всю процедуру придётся заново. Мы всё заполним правильно и сразу отправим документы на регистрацию», — говорит Светлана Терентьева.

Кроме того, открытие ИП в центре «Мой бизнес» помогает сэкономить время. На регистрацию через МФЦ уйдёт не менее пяти рабочих дней, а через фонд поддержки предпринимательства — всего три дня.

Также каждому обратившемуся в фонд для регистрации бизнеса предпринимателю автоматически открывается бесплатный расчётный счёт в Сбербанке и «Альфабанке».

Такой счёт необходим для полноценной работы компании, расчётов с контрагентами, получения оплаты от клиентов, совершения других финансовых операций. Со временем предприниматель может открыть расчётный счёт в любом другом банке или в одном из 10 банков-партнёров СОФПП, список которых можно посмотреть здесь.

Отметим, что в 2021 году помощью специалистов центра «Мой бизнес» в регистрации ИП в Нижнем Тагиле и Горнозаводском управленческом округе воспользовались 70 предпринимателей. За 9 месяцев 2022 года — 45 СМСП.

Центр «Мой бизнес» работает в Нижнем Тагиле по адресу проспект Мира, 2а. Получить консультацию или записаться на приём можно по телефону: +7 (3435) 42-18-09