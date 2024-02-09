«Хобби переросло во что-то большее». Как профессиональный боксёр из Нижнего Тагила Никита Кузнецов сменил ринг на танцпол и стал DJ

Имя Никиты Кузнецова хорошо известно тагильским любителям бокса. В свои 29 лет он является многократным победителем соревнований Свердловской области и УрФО, победителем, финалистом и призёром первенства России, Кубка России, чемпионом международных турниров как в России, так и за рубежом, а также обладателем пояса чемпиона России по боксу в лёгком весе среди профессионалов.

В секцию бокса Никита Кузнецов пришёл в 2002 году в возрасте 7 лет, когда тренер СК «Спутник» Андрей Семуков пригласил всех мальчиков из его класса на первую тренировку. Никита вместе с другими ребятами загорелся идеей стать спортсменом и стал посещать занятия. Через месяц желание у одноклассников угасло, но Никита продолжил обучение.

«В декабре 2002 года были мои первые соревнования, первенство Нижнего Тагила. Я их выиграл. После поединка какой-то добрый дядя подошёл ко мне и дал за победу 30 рублей со словами: “Продолжай заниматься, ты станешь чемпионом!” Я очень этому обрадовался и поверил в себя ещё больше. Пришёл домой, рассказал маме про свою победу, но не услышал поздравлений. Насколько помню, мама вообще ничего не сказала, но возможно, я ошибаюсь. В общем, меня это расстроило. Я закрылся в своей комнате, заплакал, порвал свою первую грамоту и решил, что брошу бокс», — вспоминает Никита.

В январе 2003 года, через месяц после отсутствия Никиты на тренировках, заслуженный тренер России, старший тренер «Спутника» Александр Малышев пришёл домой к родителям Никиты и убедил их и самого мальчишку, что в боксе у него большое будущее. И парень вновь вернулся в зал.

«Я с радостью продолжил занятия боксом под руководством двух тренеров: Андрея Семукова и Александра Малышева. Благодаря их тренерской компетентности я неоднократно выигрывал первенство Свердловской области, Уральского федерального округа и России, выполнил норматив мастера спорта и попал в сборную России. Был победителем и призёром на международных соревнованиях в разных странах. Помимо побед на ринге, они своими стараниями и отношением воспитали во мне настоящего мужчину. За многое им спасибо!» — говорит боксёр.

В 2012 году он стал самым юным победителем первенства России среди юниоров. По результатам соревнований семнадцатилетнему Никите Кузнецову было присвоено звание мастера спорта России. В 2015 году тагильчанин выигрывает Спартакиаду Урала в Челябинске и становится лучшим боксёром соревнований.

«В это время к нам в клуб “Спутник”, где я тренировался и готовился к соревнованиям, в очередной раз приехал тренер профессиональных боксёров Валерий Ефремов со своими учениками. Они приезжали на спарринги, и я не раз боксировал с его подопечными. Ох и огребал же я… После неудачного спарринга я начал искать причины своих ошибок. И попросил совет у Валерия Фёдоровича. Не помню, что он подсказал, но помню, что это мне помогло. На следующем спарринге я боксировал уже лучше», — сказал спортсмен.

Ощутив результат от одного лишь тренерского совета Валерия Ефремова, Никита захотел брать уроки бокса ещё и у него. Он попросил разрешения у своих тренеров ездить к нему в зал по утрам. Наставники оказались не против, более того, были за то, чтобы спортсмен получил новый опыт и возможность перейти в профессиональный бокс. Утром Никита тренировался на Вые в клубе ValEf, а вечером — на Вагонке в «Спутнике». Когда на тренировках всё стало получаться, Валерий Ефремов отправился с боксёром в Екатеринбург на спарринги.

«Мы провели удачный спарринг, и к нам подошёл один из лучших промоутеров в России Алексей Титов. Он предложил мне бой за хорошие для меня деньги с дальнейшим подписанием контракта. Я начал думать о переходе в профи. Боксёр-профессионал от боксёра-любителя отличается тем, что он умеет выстраивать план на бой и анализировать его. А также хорошо защищаться и жестоко бить в нужный момент. Профессиональный бокс всегда зрелищный и интересный. На нём можно хорошо заработать не только деньги, но и имя», — говорит он.

Никита признаётся, что новость была для него настолько радостной, что он даже не сразу осознал её. Ему пришлось хорошенько подумать, прежде чем подписать контракт. Ведь для него это значило изменить жизнь. Тренироваться у другого тренера, в другом районе города. А также выступать на ринге без майки и в перчатках меньше, чем у любителей. Семья поддержала спортсмена. Взвесив все за и против, в 2015 году Никита Кузнецов подписал свой первый контракт с промоутерской группой «Рать», во главе которой был Сергей Трофимов, и начал карьеру боксёра-профессионала.

«Шаг был рискованный, но он того стоил. Когда я ещё учился в школе, то учителя шли мне навстречу. За что им огромное спасибо! Но из-за пропусков в учёбе я ощущал недостаток знаний. В этом была сложность. По совету тренера я иногда читал литературу на сборах, чтобы хоть как-то компенсировать этот недостаток. Моя детская мечта — чтобы мама, младший брат и я жили в лучших условиях, были здоровые и счастливые. Сложность была одна: победить желание остаться дома и не идти на тренировку. Когда я летом проходил мимо компании своих друзей и подруг во дворе, они всегда звали меня гулять, но мне надо было на тренировку. А так сложностей на тренировках и соревнованиях у меня не было до тех пор, пока не начал сгонять вес», — рассказывает тагильчанин.

Никита вспоминает, что он отличался от других мальчишек только тем, что был самым маленьким в секции, задиристым и неугомонным. Но когда дело касалось тренировок и соревнований, был всегда серьёзным и сконцентрированным. Он считает, что побеждал противников характером и волей к победе. Сейчас спортсмен держит себя в форме для того, чтобы в любой момент быть готовым выйти в ринг. Всего на профессиональном ринге Никита провёл 17 боёв, в 12 из которых вышел победителем.

«При хорошем предложении от промоушена развивать мою карьеру дальше я готов продолжить свой путь. Возраст позволяет. Можно сказать, что сейчас я на пике. Тренировками сохраняю нужные для бокса рефлексы. Осталось набрать кондиции, и можно снова продолжать радовать своих фанатов, а может и не радовать. Карьера у меня, сами знаете, то взлёты, то падения. Падения — это, конечно, всегда неприятно, но после падений подъёмы в тысячу раз ценнее. У меня был перерыв из-за болезни кишечника, сейчас иду на поправку. Со мной Бог, семья и поддержка от зрителя, благодаря этому я силён и готов покорять новые вершины», — рассказывает спортсмен.

У Никиты много увлечений помимо бокса. Он тренирует, участвует в создании музыкальных фонограмм (саундпродюсер), организовывает большие красивые вечеринки в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В 2023 году, по словам Никиты, он открыл в себе «альтер эго — Kuznetsov.dj» и начал двигаться ещё в одном направлении.

«С детства люблю хорошую танцевальную музыку. В студенческие годы меня попросили побыть диджеем на вечеринке, и тут понеслось. Конечно, это были игрушки, но фундамент в то время я в себе заложил. Всё серьёзно началось в 2019 году, когда впервые побывал на одном из красивейших фестивалей в мире Odyssey festival (18+) в Санкт-Петербурге. Увидел и услышал, как и что играют диджеи. Вдохновился, на следующий день купил всё необходимое для того, чтобы научиться играть. Навыков теперь хватает, но я не останавливаюсь. Друзья, товарищи, диджеи и организаторы из Санкт-Петербурга поддержали, дали мне возможность хорошо стартануть. Теперь играю в лучших ночных заведениях северной столицы, Москвы и Екатеринбурга. Меня приглашают играть на самые мощные тусовки. Как говорится, нет предела совершенству. Скоро выйдет мой трек на одном из моих любимых лейблов Highway», — говорит диджей.

Мужчина признаётся, что, если бы не семья и люди, которые его поддерживают, приходя на игры и вечеринки, его бы там не было. Несмотря на хобби, он умеет вовремя расставить приоритеты. Когда дело касается подготовки к бою, Никита забывает о DJ-микшере и вечеринках. А вот когда дело касается музыки, он никогда не забывает о том, что боксёр.

«Хобби переросло во что-то большее, я проникаю в сердца через музыку. Моя энергетика нравится людям. Они стали узнавать стиль игры и приходить на мои вечеринки. Честно говоря, такого вообще не ожидал. У меня нет музыкального образования, в моём окружении никто не занимался вечеринками. Я понятия не имел, что такое организация мероприятий. Учился всему, глядя на разные ивенты топовых промоутеров-организаторов. Добавляю свою изюминку, получается красиво. Теперь точно знаю, что в этом вопросе я хорошо разбираюсь», — рассказывает тагильчанин.

Благодаря поддержке жены и советам старших друзей Никита сохранил и приумножил свои деньги, заработанные спортом. Он инвестировал их в проекты, что даёт дополнительный доход. Также он зарабатывает на организации вечеринок.

«Деньги — это не самое главное для меня. Мне достаточно того, что моя семья здорова, а близкие рядом — это моё богатство. Спортивная закалка и мышление боксёра дают о себе знать. Это очень мне помогает в моём небольшом бизнесе. Я всем советую заниматься единоборствами. Они учат мужчину по паспорту стать мужчиной по факту. А также советую получать знания. Знания — свет, который будет освещать спортивную дорогу и жизнь. Очень люблю читать, особенно романы Дмитрия Брилова. Люблю стихи. Не знаю почему, но мне нравится их заучивать, а потом перед сном проговаривать самому себе или жене. Есть такая боксёрская пословица: это не от бокса, а от пропущенных ударов. Так и живём», — поделился Никита Кузнецов.

В дальнейшем Никита планирует продолжать заниматься своими любимыми делами: тренироваться, тренировать, организовывать вечеринки и получать знания. Ближайший бой у боксёра состоится весной текущего года.