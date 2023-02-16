ХК «Спутник» в Нижнем Тагиле в упорной борьбе переиграл «Кедр»

Накануне в Нижнем Тагиле команда по хоккею СК «Спутник» в рамках чемпионата Свердловской области принимала «Кедр» из Новоуральска. Гости находятся на последней строчке турнирной таблицы, поэтому с самых первых минут встречи начали активно атаковать ворота тагильчан. На 13-й минуте «Кедр» открыл счёт. Хозяевам удалось выровнять игру только после первого перерыва. На 26-й минуте Михаил Старожилов сравнивает счёт — 1:1. В середине матча новоуральцы вновь выходят вперёд. На 49-й минуте «спутниковец» Максим Тырлов реализует большинство — 2:2. Победную шайбу за 3 минуты до финального свистка забивает тагильчанин Владислав Мурашов.

Это вторая победа тагильской команды в текущем чемпионате. Пока «Спутник» занимает предпоследнее 7-е место. Следующую встречу тагильчане вновь проведут на домашнем льду 18 февраля. Соперником станет «Синара» из Каменска-Уральского.