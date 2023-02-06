ХК «Спутник» в Нижнем Тагиле крупно уступил «Энергии» 

В 7-м туре чемпионата Свердловской области по хоккею среди взрослых команд тагильский «Спутник» на родном льду принимал «Энергию» из Рефтинского. После первого периода хозяева вели в счёте 2:0, отличились Максим Тырлов и Сергей Курынов. После перерыва инициативу перехватили гости и за 30 минут игрового времени забросили в ворота тагильчан пять безответных шайб — 2:5.

«Спутник» пока занимает 6-ю строчку в турнирной таблице. Следующую игру тагильская команда проведёт 11 февраля в Каменске-Уральском с местной «Синарой».