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14 Мар 2017 09:38 | Метки: Новости Нижнего Тагила, спорт

ХК «Спутник» провёл первую игру 1/4 финала Кубка Братины

Вчера в Нижнем Тагиле ХК «Спутник» в первой игре 1/4 финала Кубка Братины потерпел сокрушительное поражение от «Динамо» из Балашихи – 1:4. Единственную шайбу у «бобров» забросил Виталий Жиляков. Всё решилось в начале третьего периода, когда нападающий гостей довёл счёт до разгромного – 0:3. Наставник тагильчан Андрей Кирдяшов попытался выровнять ситуацию и неоднократно менял голкипера на шестого полевого игрока, но «Спутник» получил шайбу в пустые ворота.

Напомним, что в полуфинал проходит команда, выигравшая четыре игры из семи.    

«Некоторые наши игроки посчитали, что задача, поставленная руководством, выполнена. Есть такие, к сожалению, есть. Мы будем брать тех, кто хочет играть, дальше биться-сражаться, мы с ними будем продолжать играть. Две пятёрки, значит, в две, три – значит, в три. Сколько будет! Но имитацией хоккея заниматься не надо. Мы все это видим, поэтому внутри команды сделаем свои выводы, проведём перестановки – и с новыми силами, с новой энергией, но должны все играть в хоккей. Посторонних не должно быть, а они у нас сегодня были. К сожалению, посторонние присутствовали в команде. А игры так не выигрываются… Разберёмся, пойдём дальше. Это первая игра. Может, даже и к лучшему это для нашей команды после семи игр, они тяжёлые были, где-то не восстановились. Разберём моменты. Хочу поздравить "Динамо" с заслуженной победой. Болельщикам спасибо за поддержку», – поблагодарил после игры главный тренер «Спутника» Андрей Кирдяшов.

Вторая игра серии состоится сегодня, 14 марта, в ДЛС им. Сотникова в 19:00. Вход свободный.


Агентство новостей «Между строк»

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