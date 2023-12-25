ХК «Кристалл» в Нижнем Тагиле разгромил ХК «Серов»

В минувшую субботу тагилький ХК «Кристалл» на домашнем льду в рамках чемпионата Свердловской области по хоккею принимал ХК «Серов». Уже к середине встречи хозяева вели в счёте 10:0, поэтому победитель был определён задолго до финального свистка. Итоговый счёт — 14:1 в пользу тагильчан. Первые хет-трик в сезоне в составе «Кристалла» оформили сразу два игрока — Дмитрий Щукин и Тимур Идиятуллин, а Данил Секерин стал автором покера.

После пяти матчей «Кристалл» занимает вторую строчку в турнирной таблице. Следующую игру тагильская команда проведёт в Каменске-Уральском с «Синарой» 6 января.