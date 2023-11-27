ХК «Кристалл» из Нижнего Тагила в овертайме уступил «Энергии» 

Тагильский ХК «Кристал» 25 ноября в рамках чемпионата Свердловской области в посёлке Рефтинский встречался с местной «Энергией». Матч проходил в равной борьбе, и после третьего периода на табло было 4:4. У тагильчан отличились Максим Тырлов, Тимур Идиятуллин и дважды Константин Воронин. В овертайме удачливей оказались хозяева — 5:4. Пока тагильские хоккеисты находятся на третьей строчке таблицы. Следующую игру «Кристалл» проведёт на выезде в Новоуральске, где 2 декабря встретится с «Кедром».