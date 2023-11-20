ХК «Кристалл» из Нижнего Тагила начал сезон с победы

В первом туре чемпионата Свердловской области по хоккею сред взрослых команд ХК «Кристалл» в Нижнем Тагиле принимал «Титан» из Верхней Салды. Встреча прошла 18 ноября в ФОК «Президентский». Все четыре заброшенные шайбы зрители увидели в заключительном периоде. Счёт в матче на 45-й минуте открыл Данил Секерин, через две минуты ещё раз огорчил гостей Данил Никитин. В третий раз ворота салдинцев поразил Виктор Мельников. За 6 минут до финального свистка «Титану» удалось сократить отрыв. Итоговый счёт — 3:1 в пользу «Кристалла».

25 ноября тагильчане сыграют на выезде с «Энергией» из посёлка Рефтинский.