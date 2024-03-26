Хирурги Нижнего Тагила освоили операцию по пластике век

В Нижнем Тагиле челюстно-лицевые хирурги Демидовской больницы внедрили в практику блефаропластику верхних и нижних век. Как сообщается на информационном портале Свердловской области, помимо коррекции эстетических проблем, операция восстанавливает функцию зрения у пациентов, столкнувшихся с опущением верхнего и нижнего века — как возрастным, так и врождённым либо наступившим в результате травмы. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» современная методика по медицинским показаниям доступна жителям всего Горнозаводского округа по системе обязательного медицинского страхования.

«Блефаропластика — это не просто эстетическая хирургия. Нависание век уменьшает обзор, а такая патология, как их выворот, снижает увлажнённость слизистой оболочки глаз и провоцирует воспаления. Если затягивать с исправлением этих дефектов, то они негативно сказываются на остроте зрения», — говорят хирурги Демидовской больницы.

Эта методика считается наиболее востребованной пластической операцией на лице у женщин и мужчин и показана людям разного возраста. Чаще обращаются за такой помощью пациенты старше 35 лет, а также пожилые люди, которым важно сохранить активность и качество жизни на долгие годы. Среди главных преимуществ метода — высокая клиническая эффективность, стойкий результат и минимальное время реабилитации. Операция занимает около 40 минут, и в зависимости от показаний проводится как под местной анестезией, так и под общим наркозом. Спустя 5–7 дней снимаются швы, а полное восстановление наступает через месяц.

«В соответствии с задачами нацпроекта “Здравоохранение” в практику нашего учреждения мы постоянно внедряем новые технологии лечения. Они доступны жителям как Нижнего Тагила, так и отдалённых посёлков. Теперь в числе нововведений — уникальные операции по блефаропластике, освоенные врачами отделения челюстно-лицевой хирургии, единственного подразделения подобного профиля в Горнозаводском и Северном округах», — отметил главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

В рамках полиса ОМС оперативные вмешательства по медицинским показаниям проводят бесплатно. Первичное консультирование и решение вопроса о назначении блефаропластики проводится в ходе амбулаторных приёмов челюстно-лицевого хирурга, который организован на базе поликлиники Демидовской больницы.