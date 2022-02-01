Хирурги детского онкоцентра в Екатеринбурге удалили большую опухоль из почки  4-летней пациентки 

Врачи Центра детской онкологии и гематологии успешно провели первую операцию по удалению злокачественной опухоли в почке, сохранив орган. До недавнего времени, в России детям с диагнозом «рак почки» удаляли орган полностью, даже если размеры опухоли были небольшие. Первая операция по сохранению органа прошла в НМИЦ онкологии им. Петрова (Санкт-Петербург), а свердловские хирурги повторили успех коллег, сообщает департамент информполитики региона.

В Центре детской онкологии и гематологии четырёхлетней пациентке поставили диагноз — нефробластома (эмбриональная опухоль, происходящая из развивающихся тканей почек). Медики проконсультировались с коллегами из федеральных центров и получили разрешение на операцию по удалению опухоли. Как отмечают специалисты, в структуре злокачественных патологий у детей это заболевание занимает четвёртое место. Более 80% опухолей выявляются у детей в возрасте до 5 лет.

«Наш центр стал первой региональной клиникой, где ребёнку с поражением почки провели нефронсохраняющую резекцию, удалив злокачественное новообразование и сохранив орган. Буквально год назад провести такую операцию на нашей базе мы не могли», — рассказал детский хирург-онколог ОДКБ Сергей Тупоногов.

Как подчеркнули специалисты центра, при хирургическом вмешательстве использовались исключительно детские технологии и индивидуальный подход. Операция была проведена с учётом состояния здоровья ребёнка и дальнейших положительных прогнозов.