Химзавод «Планта» в Нижнем Тагиле перешёл на четырёхдневку из-за снижения гособоронзаказа

Химический завод «Планта» перешёл на 4-дневный график работы из-за снижения объёмов гособоронзаказа, сообщает телекомпания «Телекон». Уже 2/3 заводского коллектива работает в сокращённом режиме. Уточняется, что основные производства работают по-прежнему в 5-дневном режиме. Они обеспечивают энергетические потребности завода и микрорайона Северный.

К привычному рабочему графику предприятие вернётся после заключения дополнительных контрактов с основными заказчиками продукции «Планты».

На УВЗ сотрудники отправятся в вынужденный отпуск с 1 по 10 мая. В пресс-службе предприятия сообщают, что это связано с плановым ремонтом на тепловых, промсетях и энергокоммуникациях завода, из-за чего отключат промышленное водоснабжение. 2/3 от среднего заработка у отпускников сохраняется. Горячую воду и тепло жителям Дзержинского района ТЭЦ УВЗ будет поставлять в полном объёме.