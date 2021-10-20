Химпарк «Тагил» получит заём на 100 млн рублей для реконструкции цеха

Фонд развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) предоставит первый заём в размере более 100 миллионов рублей на реконструкцию одного из зданий на территории Химического парка «Тагил» в Нижнем Тагиле. Общая стоимость проекта составляет более 140 миллионов рублей. Как уточняется на сайте правительства Свердловской области, будет создано около 20 новых рабочих мест.

Планируется реконструировать цех мойки ёмкостей в химическом производстве: танк-контейнеров, железнодорожных вагонов-цистерн, автомобильных цистерн, IBC-контейнеров. Реконструкция будет способствовать дальнейшему развитию индустриального парка, говорится на сайте правительства Свердловской области.

«Реализация проекта усилит привлекательность индустриального парка для потенциальных инвесторов. Новый производственный объект будет соответствовать всем нормам и требованиям промышленной и экологической безопасности с применением новых отечественных технологий мойки промышленной тары, а привлечение льготного финансирования по линии Фонда развития моногородов даёт возможность улучшить экономические показатели проекта», — рассказал гендиректор управляющей компании «Химпарк Тагил» Игорь Гердт.

На территории Химического парка «Тагил» работают 11 заводов, такие как Уральский завод пластификаторов (производство пластификаторов), Уралхимпласт Амдор (производство ингибиторов коррозии и дорожных присадок), Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус (производство литейных смол).