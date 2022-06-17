Хедлайнерами Ural Music Night станут группа «Браво», МакSим, Найк Борзов и Татьяна Овсиенко

Главным хедлайнером «Уральской ночи музыки», который споёт финальную песню «Луч солнца золотого» на Октябрьской площади, станет группа «Браво». Также на фестивале, который пройдёт 24 июня в Екатеринбурге, можно будет бесплатно послушать МакSим, «Курару», Найка Борзова, Татьяну Овсиенко, АК-47.

Участники и гости фестиваля смогут бесплатно отправить открытки в любую точку России, предварительно подписав и поставив на них почтовый штемпель с символикой Ural Music Night и датой. Пункт посткроссинга будет работать 24 июня на стойке почты около Главпочтамта, где расположится площадка «Старый Новый Рок». Специально для акции разработано несколько вариантов тематических открыток, на которых написаны ключевые слоганы фестиваля.

«Сюжеты открыток разработаны так, чтобы передать и сохранить все эмоции, которые принесёт Ночь музыки участникам и посетителям. Отправленные почтовые приветы привлекут к “Уральской ночи музыки” ещё больше зрителей в следующем году», — отметил Дмитрий Киселёв, директор макрорегиона «Урал» «Почты России».

В 2022 году на восьмом по счёту фестивале на 100 сценах в Екатеринбурге выступят 3000 музыкантов, в том числе детские исполнители: шоу хитов «Синего Трактора» и «Фикси-шоу». Ожидается, что мероприятие посетят 300 тысяч гостей. Вход на все площадки бесплатный. Полную программу можно посмотреть на сайте фестиваля.