Хакеры взломали сайт штаба Трампа за неделю до выборов президента США

Хакеры взломали сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа за неделю до главных выборов Штатов. Атака была совершена вечером 27 октября, пишет «Медуза». Пресс-секретарь штаба Тим Мертоу сообщил в твиттере, что взломщикам не удалось получить доступ к конфиденциальным данным, так как они не хранятся непосредственно на сайте. Сейчас сайт снова работает, правоохранители устанавливают источник хакерской атаки.

По данным The New York Times, сайт штаба не работал около получаса. В это время на главной странице висело сообщение от хакеров, в котором говорилось, что они сумели взломать несколько устройств, давших «полный доступ к Трампу и его родственникам». Взломщики обвинили Трампа в причастности к появлению коронавируса и сговоре с иностранными государствами с целью повлиять на исход президентских выборов.

Также хакеры опубликовали два адреса электронных кошельков для сбора криптовалюты Monero. Один предназначен для тех, кто хочет обнародовать секретную информацию, другой — для тех, кто против этого. Взломщики пообещали, что в дальнейшем сравнят две получившиеся суммы и решат, что делать с полученными сведениями.